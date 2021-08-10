سبعة تفجيرات تستهدف أبراجا لنقل الكهرباء في العراق

فجر مجهولون سبعة أبراج لنقل الطاقة الكهرائية في محافظة كركوك شمالي العراق، بحسب ما اعلنت السلطات الثلاثاء.

وقالت وزارة الكهرباء، في بيان، إن "الخط الناقل كركوك ـ بيجي (محافظة صلاح الدين المجاورة) تعرض إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط 7 أبراج".

وتسبب ذلك في "أضرار وتقطع في الأسلاك وخروج الخط عن الخدمة تحديدا في ناحية الرياض في محافظة كركوك" بحسب البيان.

وقال بيان الوزارة أن "مسلسل استهداف الخطوط الناقلة وتفجير أبراج الكهرباء أخذ يتوسع وبشكل كبير، حيث تتعمد العصابات التخريبية (لم تحددها) تقطيع أوصال وارتباطات خطوط المنطقة الشمالية بهدف عزلها عن المنظومة الوطنية".

وتعرض خطان لنقل الكهرباء لهجومين مماثلين في محافظة نينوى (شمال) يومي الاثنين والأحد الماضيين، وفق الوزارة.

وخلال الأسابيع الماضية، شهد العراق هجمات متصاعدة تستهدف أبراج نقل الكهرباء ومحطات التوليد، في بلد ينتج بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما يحتاج أكثر من 30 ألفا، وفق مسؤولين في القطاع.

وعادة ما تتهم السلطات مسلحي "داعش"، بالوقوف وراء معظم الهجمات التي تأتي بالتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة بفعل ارتفاع الحرارة ووصولها إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014. إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.