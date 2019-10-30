سبع دول تفرض عقوبات على 25 كيانا مرتبطا بإيران

تعرضت هذه المؤسسات والأفراد المستهدفين لعقوبات أمريكية من قبل.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة وست دول أخرى فرضت عقوبات يوم الأربعاء على 25 شركة وبنكا وشخصا لهم صلة بدعم إيران لشبكات متشددة بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية.

وأعلنت الدول الأعضاء في (مركز استهداف تمويل الإرهاب)، التي تضم أيضا البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، عن الأهداف تزامنا مع جولة لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بالشرق الأوسط للانتهاء من تفاصيل خطة للتنمية الاقتصادية للفلسطينيين والأردن ومصر ولبنان.

وتعرضت المؤسسات والأفراد المستهدفين لعقوبات أمريكية من قبل.

وقال منوتشين في بيان وزارة الخزانة ”تحرك مركز استهداف تمويل الإرهاب يتزامن مع جولتي بالشرق الأوسط حيث ألتقي بنظرائي في أنحاء المنطقة لدعم الحرب على تمويل الإرهاب“.

وذكر منوتشين في القدس يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستصعد الضغوط الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي، مصرحا بهذا التعهد خلال جولته التي شملت زيارة إسرائيل والسعودية حليفتي واشنطن.

وأثرت العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على طهران، بعد قراره الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم معها في 2015، بشدة على عائدات النفط الإيراني وأدت لقطع روابط بنوكها بالأوساط المالية العالمية.

وقالت وزارة الخزانة إن 21 من الأهداف المعلنة يوم الأربعاء تضم شبكة واسعة من الشركات التي تقدم دعما ماليا لقوات التعبئة العامة الإيرانية (الباسیج).

وأضافت أنه جرى استخدام شركات وهمية وإجراءات أخرى لإخفاء ملكية الباسيج وإدارة مصالح تجارية بمليارات الدولارات في قطاعات السيارات والتعدين والمعادن والبنوك الإيرانية ومارس عدد كبير منها نشاطه في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.

وذكرت الوزارة أن الأفراد الأربعة المستهدفين هم من أعضاء حزب الله ويساعدون في تنسيق عمليات الجماعة بالعراق.

