سعودية تحمل دكتوراة في تفسير القرآن تسعى للانجاب من امرأة اخرى

اثارت ناشطة سعودية مختصة في التنمية البشرية الجدل بعد ان اعلنت عبر شاشات التلفزيون نيتها الانجاب من سيدة اخرى

وقالت سمية إبراهيم الناصر وهي مدربة في مجال التنمية الذاتية والوعي، لبرنامج "The Plane"، على قناة "atv" إنها تخطط للإنجاب، ولكن من امرأة أخرى، مشيرة إلى أنها تؤيد مبدأ "الأم البديلة".

وفسرت المدربة السعودية التي اثارت تصريحاتها استغراب الجميع خاصها وانها من مجتمع محافظ جدا ، ان الطريقة هي ان تحمل امرأة بويضة مخصبة لامرأة أخرى في رحمها، وتحمل الطفل حتى ولادته وكشفت انها تحتفظ ببويضاتها للقيام بذلك في المستقبل.

يشار الى ان المدربة السعودية المذكورة حاصلة على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن