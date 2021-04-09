سعودي يقتل مؤذنا ومصليا طعنا داخل مسجد لخلاف على موعد إقامة الصلاة

اعتقلت شرطة منطقة تبوك الجاني بعد ساعتين من ارتكابه الجريمة.

هزت جريمة بشعة فجر يوم الجمعة أهالي تبوك في المملكة العربية السعودية، بعد أن أقدم مواطن على قتل مؤذن ومصلّ داخل مسجد في حي البوادي في تبوك طعنا.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "عكاظ"، قالت إن مواطنا في الستين من عمره ترصد لمؤذن ومصل في السبعين من عمرهما كان على خلاف معهما على مواقيت الصلاة والإقامة وكذلك إمامة المسجد.

وأضافت المصادر أن الجاني يعاني اعتلالات نفسية ما دفعه لارتكاب جريمته البشعة.

وأشارت إلى أن إمام المسجد فوجئ ببركة دماء داخل المسجد وعلى الفور أبلغ الجهات الأمنية التي بدورها حضرت لمسرح الجريمة.

وأوضحت المصادر أن شرطة منطقة تبوك ضبطت الجاني في وقت قياسي، بعد ساعتين من ارتكابه الجريمة، وقبضت عليه وقدتمه للعدالة بعد تسجيل اعترافه للمحققين بتفاصيل جريمته البشعة.