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سفير تركي جديد في إيران

تاريخ النشر: 20 آذار / مارس 2023 - 08:13
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

البوابه - قبلت إيران أوراق اعتماد حجابي قرلانغيش السفير التركي الجديد لدى طهران عقب استقباله من قبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وسبق أن هنأت تركيا كل من إيران والسعودية على توقيع اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت  7 سنوات

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واعتبرت أنقرة توقيع اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية خطوة مهمة تسهم في أمن المنطقة واستقرارها وكذلك ازدهارها.

كما رحبت وزارة الخارجية التركية عبر بيان نشرته بالاتفاق بين السعودية وإيران، الذي تم التوصل إليه في بكين في 10 مارس/ آذار.

ووصفت الخارجية الخطوة بالمهمة التي أقدم عليها البلدان بما ينسجم مع مسارات الليونة والتطبيع التي تسود منطقة الشرق الأوسط منذ فترة.


 

كلمات دالة:ايرانتركيابكينوزير الخارجية الإيراني

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