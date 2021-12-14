سلالة اميكرون متفشية في كل العالم وبريطانيا تسجل اعلى الاصابات

أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا متفشية في معظم دول العالم،

سلالة اوميكرون متفشية في كل العالم

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي إن “77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون وهو ينتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأصبحت السلالة الجديدة على الأرجح متفشية في كل العالم.

وتابع: “الواقع هو أن أوميكرون موجود على الأرجح في معظم الدول حتى لو لم يتمّ رصدها بعد. أوميكرون تنتشر بوتيرة لم نرَ مثلها من قبل مع أي متحوّرة أخرى”.

لندن تسابق الزمن: مليون لقاح يوميا

رصدت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم الثلاثاء 59610 إصابات جديدة بكوفيد-19، في أكبر زيادة يومية منذ أوائل يناير كانون الثاني، بينما تواجه البلاد ما وصفه رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنه “موجة مد” من الإصابات بسلالة أوميكرون.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن عدد الإصابات الجديدة هو خامس أكبر رقم مسجل منذ تفشي الجائحة في مارس آذار العام الماضي.

وأظهرت البيانات أيضا وفاة 150 بالفيروس في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» عن وزير الصحة ساجد جاويد، أن حملة التطعيم بجرعة معززة التي ستقدم إلى حوالي مليون شخص في اليوم، ستجري على نطاق «لم يسبق له مثيل» في البلاد. وقال أيضاً إن متحور «(أوميكرون) ينتشر بمعدل هائل لم يسبق له مثيل»، مع تضاعف عدد الإصابات كل يومين أو ثلاثة، مشيراً إلى أن «استراتيجيتنا تتمثل في كسب الوقت لتقييمها وبناء دفاعاتنا». وتعد جرعتان من اللقاح غير كافيتين لتوفير مستوى جيد من الحماية ضد «أوميكرون»، الذي بات يشكل ما نسبته 40 في المائة من الإصابات بـ«كورونا» في لندن، ما يدل على انتشاره السريع.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد للبرلمان إن بلاده ستستبعد يوم الأربعاء كل الدول الإحدى عشرة التي أضيفت لقائمة حظر السفر المرتبطة بجائحة كوفيد-11 نظرا لوجود حالات إصابة محلية الآن بسلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من كورونا.

فرنسا ماتزال تقاوم دلتا

وفي باريس، قال مسؤول تنفيذي في أحد المستشفيات الفرنسية إن فرنسا ستتعرض لموجة سادسة من (كوفيد - 19) الشهر المقبل بسبب ظهور المتحور الجديد للفيروس والمعروف باسم أوميكرون والأشد نشرا للعدوى، في حين لا تزال البلاد في خضم الموجة الخامسة من الجائحة الناجمة عن السلالة دلتا.

وفي جنيف، قالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن المتحور «أوميكرون» الذي رُصد في أكثر من 60 دولة يشكل «خطراً عالمياً كبيراً» مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات لكن البيانات السريرية عن شدته ما زالت محدودة