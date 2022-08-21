سلطات زابوروجيه: أوكرانيا تستعد لاستخدام الأسلحة البكتريولوجية

حذرت السلطات الموالية لروسيا في منطقة زابوروجيه الأوكرانية، من شن "كييف" لهجمات ضد الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية، باستخدام الأسلحة البكتريولوجية، في وقت تواصل فيه موسكو من تأكيدها على أن نظام الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أعطى الضوء الأخضر لقواته بشن هجمات واسعة النطاق في منطقة المحطة النووية ب"زابوروجيه".

وقال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه: "بالإضافة إلى الإرهاب النووي والكيميائي الأوكراني، يمكن إضافة استخدام الأسلحة البكتريولوجية. مع الأخذ في الاعتبار عدد المختبرات البيولوجية المنتشرة (في أوكرانيا) والتي لا تزال تحت سيطرة الأمريكيين.. نظام كييف يمكن أن يلجأ إلى أي استفزاز".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد قالت في وقت سابق أن ألف جندي أوكراني من قوات الحماية من الإشعاع والمواد الكيميائية والبيولوجية وصل إلى مدينة نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك، لتنفيذ عملية في منطقة محطة زابوروجيه النووية.

وأشارت "الدفاع الروسية" إلى أن تلك القوات، مجهزة بمعدات خاصة للحماية في ظروف التلوث الإشعاعي للمنطقة ، والوسائل التقنية للإستطلاع والسيطرة.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل، "إنه نتيجة لهذه الاستفزازات، يمكن أن ينشأ تهديد حقيقي للأمن النووي ليس فقط في أوكرانيا وإنما في أوروبا وسيؤدي نظام كييف الإجرامي والدول الغربية".

وأكد أنه "تم وضع سيناريو مع تغطية إعلامية واسعة لإلقاء اللوم على العواقب المحتملة على الجيش الروسي".