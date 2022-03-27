سلطنة عمان.. 6 قتلى وبحث عن مفقودين جراء إنهيار صخري (فيديو وصور)

انتشلت فرق البحث والإنقاذ في سلطنة عمان، اليوم الأحد، 6 جثث في منطقة العارض بولاية عبري، جراء إنهيار صخري على مجموعة من العمال.

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف، على حسابها في "تويتر": "لا تزال الانهيارات الصخرية مستمرة وتعيق عمليات البحث عن المفقودين. حتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة".

🎥 لاتزال الإنهيارات الصخرية مستمرة وتعيق عمليات البحث عن المفقودين.

حتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/hVIFoILO89 — الدفاع المدني والإسعاف - عُمان (@CDAA_OMAN) March 27, 2022

وكانت الهيئة قد أشارت في وقت سابق إلى أن "فرق البحث والإنقاذ بمحافظة الظاهرة تتعامل مع بلاغ انهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض بولاية عبري، حيث تم إنقاذ خمسة أشخاص وانتشال خمسة آخرين مفارقين للحياة، وأنه لا تزال عملية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مستمرة".