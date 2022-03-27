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سلطنة عمان.. 6 قتلى وبحث عن مفقودين جراء إنهيار صخري (فيديو وصور)

منشور 27 آذار / مارس 2022 - 01:21
انهيار صخري
فرق البحث والإنقاذ بمحافظة الظاهرة تتعامل مع الانهيار صخري

انتشلت فرق البحث والإنقاذ في سلطنة عمان، اليوم الأحد، 6 جثث في منطقة العارض بولاية عبري، جراء إنهيار صخري على مجموعة من العمال.

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف، على حسابها في "تويتر": "لا تزال الانهيارات الصخرية مستمرة وتعيق عمليات البحث عن المفقودين. حتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة".

وكانت الهيئة قد أشارت في وقت سابق إلى أن "فرق البحث والإنقاذ بمحافظة الظاهرة تتعامل مع بلاغ انهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض بولاية عبري، حيث تم إنقاذ خمسة أشخاص وانتشال خمسة آخرين مفارقين للحياة، وأنه لا تزال عملية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مستمرة".

 

 

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