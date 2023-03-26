سواحل تونس.. غرق 19 مهاجرا غير شرعي

البوابه - توفي اليوم الأحد 19 مهاجرا جراء غرق قاربهم في رحلة هجرة غير شرعية، قبالة السواحل التونسية حيث كان متجها إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، إن المهاجرين الذين لقوا حتفهم ينتمون إلى دول إفريقية، خلال توجههم على قارب إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، إلا أنه لكنه غرق وتسبب في مقتل من على متنه.

وشهدت الآونة الأخيرة زيادة كبيرة غرق قوارب الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى إيطاليا حيث وصل عدد القوارب الغارقة خلال الأيام الماضية نحو 5 قوارب.