سوريا.. إصابة 3 جنود أمريكيين بهجمات صاروخية

أصيب الأربعاء 3 جنود أمريكيين بهجمات صاروخية بسوريا نفذها متشددون يشتبه في أنهم مدعومون من إيران.

وسقطت الصواريخ على موقعين منفصلين في شمال شرق سوريا بدءا من حوالي الساعة 0730 مساء بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت القيادة في بيان صحفي نقلته صحيفة "بوليتيكو".

وردت القوات الأمريكية على الضربات باستخدام طائرات مروحية هجومية، وفقا للبيان، وأسفر ذلك عن تدمير ثلاث مركبات ومعدات استخدمت لإطلاق بعض الصواريخ، وتشير التقييمات الأولية إلى مقتل اثنين أو ثلاثة من المسلحين المشتبه بهم.

وتأتي الهجمات الأخيرة بعد أن شنت القوات الأمريكية غارات جوية دقيقة في دير الزور بسوريا خلال الليل، مستهدفة مرافق البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإسلامي، بحسب بوليتيكو.

وقال مسؤولون إن الضربات جاءت ردا على الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعات مدعومة من إيران ضد أفراد أمريكيين في سوريا بما في ذلك هجوم في 15 آب/أغسطس، وتهدف إلى إرسال رسالة إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها.

وكان كولين كال ، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة ، قال للصحافيين خلال مؤتمر صحافي الأربعاء: "سأقول، وبشكل عام ، لن نتردد في الدفاع عن أنفسنا”.

وتابع: “لن نتسامح مع هجمات القوات المدعومة من إيران على قواتنا في أي مكان في العالم".