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سوريا: اصوات التفجيرات في دمشق ناجمة عن تفجير عبوات ناسفة تعود "للارهابيين"

منشور 28 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 09:04
تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين".
تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين".

قالت مصادر اعلامية سورية رسمية أن "صوت الانفجار الذي سمع في دمشق، صباح اليوم الثلاثاء، ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين".

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 وأشارت وكالة الانباء الرسمية "سانا" إلى أن "عمليات التفجير هذه تمت في مزارع العب بمنطقة دوما، بريف دمشق".

 

وتاتي التفجيرات المتحكم فيها بعد ساعات من غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي على مرفأ اللاذقية غرب البلاد

وجاء توضيح وسائل الإعلام السورية الرسمية لسبب الانفجار، بعد تعرض الميناء التجاري في محافظة اللاذقية الساحلية للقصف .


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