سوريا: اصوات التفجيرات في دمشق ناجمة عن تفجير عبوات ناسفة تعود "للارهابيين"

قالت مصادر اعلامية سورية رسمية أن "صوت الانفجار الذي سمع في دمشق، صباح اليوم الثلاثاء، ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين".

وأشارت وكالة الانباء الرسمية "سانا" إلى أن "عمليات التفجير هذه تمت في مزارع العب بمنطقة دوما، بريف دمشق".

وتاتي التفجيرات المتحكم فيها بعد ساعات من غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي على مرفأ اللاذقية غرب البلاد

#هام || مصدر عسكري : ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم الثلاثاء 28/12/2021 بتفجير عبوات ناسفة من مخلفات الإرها*بيين في مزارع العبّ بمنطقة دوما بريف #دمشق من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 12,00

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وجاء توضيح وسائل الإعلام السورية الرسمية لسبب الانفجار، بعد تعرض الميناء التجاري في محافظة اللاذقية الساحلية للقصف .