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"سوريا الديمقراطية" تسلم العراق الدفعة الثانية من "الدواعش" المحتجزين

"سوريا الديمقراطية" تسلم العراق الدفعة الثانية من "الدواعش" المحتجزين
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