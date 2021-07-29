سوريا.. مسلحون يقطعون الطريق الدولي عمان-دمشق (صور)

نشرت مواقع تواصل سورية، صورا لمجموعات من المسلحين وهم يقطعون الطريق الدولي عمان-دمشق، في الجانب السوري.

وذكرت وسائل اعلام، أن المسلحين قاموا بقطع الطريق المار من محافظة درعا، من على بعد 10 كيلومترات بعد حدود جابر السورية مع الأردن.

وكان الجانبين الأردني والسوري قد اتفقا يوم الثلاثاء، على فتح معبر حدودي، وذلك لأهميته الاستراتيجية على الجانبين.

وقال بيان صادر عن الحكومة الأردنية، أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وذلك بعد زيارته لمركز حدود جابر في الثامن من الشهر الجاري، أكد وزير الداخلية مازن الفراية في اتصال أجراه مع نظيره السوري محمد خالد الرحمون، ضرورة إعادة التشغيل الكامل للمركز.

وتابع البيان: "وذلك نظرا لما يمثله المركز الحدودي من أهمية استراتيجية تعود بالنفع والفائدة على الأردن وسوريا ومصالحهما المشتركة"، مشيرا إلى أن الوزير السوري رحب بإعادة التشغيل الكامل للمركز.

وأبدى الرحمون استعداد النظام السوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

وبحسب البيان، اتفق الجانبان على قيام الجهات التنفيذية العاملة في المركز بالتنسيق الميداني بشأن الإجراءات اللازمة لإعادة التشغيل الكامل للمركز، وبما يحقق الغايات المرجوة وضمن البروتوكول الطبي المعتمد.







