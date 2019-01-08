32 قتيلا في هجمات مضادة لتنظيم الدولة شرق سوريا

قتل عشرات المقاتلين في هجمات مضادة دامية شنها تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” ضد قوات سوريا الديمقراطية، (تحالف فصائل عربية-كردية) في شرق سوريا كما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء.

وقال المرصد إن الهجمات المضادة التي أطلقها تنظيم الدولة مساء الأحد مستفيدا من عاصفة رملية وسوء الأحوال الجوية أدت إلى مقتل 23 مقاتلا من قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل تسعة مقاتلين من التنظيم خلال شنهم هذه الهجمات.

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” شن ليل الأحد “هجمات معاكسة مستفيدا من الأحوال الجوية وعاصفة رملية” مشيرا إلى أن “الهجمات حصلت على ثلاثة محاور بشكل متزامن وكان هناك اثنان على الاقل لديهما حزام ناسف”.

واطلقت قوات سوريا الديمقراطية في ايلول/ سبتمبر بدعم من التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين هجوما على آخر معاقل تنظيم الدولة “داعش” في محافظة دير الزور في شرق سوريا قرب الحدود العراقية.