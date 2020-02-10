"سيارا" تشل المطارات الاوربية

كشف مقطع فيديو كيفية انتشار حالة من الذعر بين 300 مسافر على متن طائرة Air Europa، وهي تهتز بعنف خلال 5 محاولات هبوط فاشلة وسط عاصفة "سيارا".

وتُظهر اللقطات اهتزاز الطائرة مع اقترابها من مطار Schiphol في أمستردام، بسبب الرياح القوية الناجمة عن "سيارا"، المعروفة باسم "العاصفة سابين" في أوروبا.

ويمكن سماع البكاء الهستيري لامرأة واحدة على الأقل، وهي تقول "يا إلهي!"، في المقصورة ذات الإضاءة الباهتة.

والغت المطارات الاوربية مئات الرحلات الجوية وقامت بتعليق حركة القطارات بين فرنسا وبريطانيا وكذلك ألمانيا حيث أصيب ثلاثة أشخاص بجروح بسبب العاصفة "سيارا" التي ضربت شمال غرب أوروبا وتسببت بأضرار وفيضانات وانقطاع في التيار الكهربائي.

Grote paniek aan boord van dit vliegtuig dat wilde landen op Schiphol vanavond. Door de storm lukte dat tot vijf keer toe niet. Het toestel keerde daarom terug naar Madrid. https://t.co/N2jIujC2sR pic.twitter.com/1etiiIIJSB — RTL Nieuws (@RTLnieuws) February 9, 2020

فرنسا وبريطانيا

ففي فرنسا، حيث الشمال معرّض بشكل خاص للعاصفة، أُعلنت حالة إنذار "برتقالي" في 42 من المحافظات الفرنسية الـ96 الأحد وطُلب من السكان تجنّب المناطق الحرجية والسواحل والرحلات البحرية. وخُفّضت درجة الإنذار في 11 محافظة صباح الإثنين إلى "الأصفر".

في بريطانيا، البلد الأكثر تضرراً من هذه العاصفة، تشهد حركة النقل اضطرابات تتمثل بإلغاء أو تأجيل رحلات للطائرات والقطارات والعبارات بعدما جلبت العاصفة "سيارا" أمطارا غزيرة ورياحا عاتية تتجاوز سرعتها 130 كيلومتراً في الساعة. ولا يزال قسم من البلاد في حالة الإنذار الأصفر صباح الإثنين، بعد أن أُعلن الإنذار البرتقالي بسبب الرياح العاتية الأحد.

وألغيت عشرات الرحلات أو أرجئت وعرضت شركة "بريتيش إيرويز" على الركاب المفترض أن يصلوا أو أن يغادروا من مطارات لندن الأحد، تأجيل رحلاتهم.

ضربت عاصفة "سيارا" التي ترافقها رياح قوية وأمطار غزيرة المملكة المتحدة وشمال أوروبا، متسببة في تعليق الرحلات الجوية ورحلات القطارات.#طقس #عاصفة #بريطانيا #طيران https://t.co/wTAuRsp3av — euronews عــربي (@euronewsar) February 10, 2020

وبسبب الرياح العاتية، كسرت طائرات تجارية المدة القياسية في الرحلات التي قامت بها بين نيويورك ولندن. كان أسرعها طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة "بريتيش إيرويز" التي قامت بالرحلة بأقلّ من خمس ساعات، بدلاً من ست ساعات و25 دقيقة.

في بحر المانش، استؤنفت صباح الإثنين رحلات العبارات بين دوفر (بريطانيا) ومرفأ كاليه الفرنسي رغم أن البحر لا يزال هائجاً وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس، بعد أن توقفت الأحد "حتى إشعار آخر" بسبب الرياح العاتية التي ترافق العاصفة "سيارا".

وفي إيرلندا، حيث أُعلن الانذار البرتقالي مع خطر فيضانات في المناطق الساحلية، حرم عشرة آلاف منزل وشركة ومزرعة من التيار الكهربائي.

في غالواي (غرب)، أُلغي حفل إعلان المدينة البريطانية عاصمة للثقافة الأوروبية لعام 2020 مساء السبت، كما حذرت شركة "إير لينغس" للطيران من احتمال تأخر رحلات وإلغاء أخرى.

وفي بلجيكا ألغيت نحو ستين رحلة جوية من وإلى العاصمة بروكسل، حيث اقتُلعت أشجار وتضررت مبانٍ وسقطت سقالات من دون التسبب بوقوع ضحايا. وأُعلن الإنذار البرتقالي الأحد بسبب الخطر المرتفع لحصول أضرار في جميع أنحاء البلاد. وأوقف العمل في حقل إنتاج الطاقة من الرياح في بلجيكا بعد ظهر الأحد. وتسببت الرياح العاتية بتوقف تلقائي لطواحين الهواء كإجراء احترازي.

انقطاع الكهرباء عن 130 الف منزل في #فرنسا بسبب العاصفة "سيارا"https://t.co/FKLdVdjTwO — سرمد | Sarmad (@Sarmad) February 10, 2020

في ألمانيا، أصيبت امرأتان بجروح بالغة بسبب سقوط شجرة في ساربروكن في أقصى غرب البلاد على الحدود مع فرنسا وإحداهما بين الحياة والموت، وفق ما أعلنت الشرطة ليل الأحد الإثنين. وأُصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاماً بجروح في الرأس بسبب سقوط غصن شجرة عليه في بادربورن في غرب البلاد.

ومساء الأحد، اصطدم قطار يصل بين أمستردام وبرلين على متنه ما بين 300 و350 شخص، بشجرة سقطت على السكة في منطقة أمسلاند (غرب). بعد ساعتين، تمكن القطار من الوصول إلى المحطة الأقرب إليه.

العاصفة "سيارا" تلغي عدد من الرحلات الجوية https://t.co/FLmfBVQlBf — رامي الهذلي (@Ramiheart12) February 9, 2020

وألغيت مئات الرحلات الجوية في أنحاء البلاد، منها 420 رحلة في ميونيخ و190 في فرانكفورت و150 في دوسلدورف وكولونيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إيه". وأصدرت مصلحة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيراً يستمرّ حتى الساعة 17,00 ت غ الإثنين.

وفي القسم الشمالي من فرنسا، دعت إدارات المناطق السكان إلى الحدّ من تنقلاتهم وإلى عدم التنزه في الغابات بسبب خطر سقوط أشجار وتجنّب السواحل بسبب خطر حصول فيضانات.

في شرق البلاد، سقطت أسقف منازل وعمل حوالي مئة رجل إطفاء لإخماد حريق في منشرة للخشب حيث "تؤجج الرياح ألسنة النار باستمرار"، وفق أجهزة الإنقاذ.

وأعلنت منطقة "هو دو فرانس" (شمال) "احتمال حصول اضطرابات في وسائل النقل بين المدن والنقل المدرس.

في مدينة ليل وكذلك في بولوني-سور-مير، أُغلقت الحدائق طوال النهار الأحد. أما في كاليه، فقد أُقفل الرصيف الغربي للشاطئ المكان المفضّل للمتنزهين، منذ مساء السبت.