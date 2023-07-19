شاب سعودي ينقذ المصطافين من ثعبان ضخم في شلال الحمدة (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر تم تصويره في شلال الحمدة بمنطقة الباحة في المملكة العربية السعودية، يظهر فعلًا بطوليًا قام به شاب شجاع في خدمة المصطافين.

في الفيديو، يظهر الشاب وهو يتعامل مع ثعبان ضخم في بحيرة شلال الحمدة بهدف إنقاذ وحماية الأشخاص الذين يستمتعون بوقتهم هناك.

تصوير الفيديو يوثق لحظات تمكن الشاب من التعامل مع الثعبان في بحيرة الشلال، حيث نجح في الإمساك به والسيطرة عليه رغم حجمه الضخم. وليس ذلك فحسب، بل قام الشاب بالترفيه عن الحاضرين عن طريق لعب الثعبان وتحريكه بمهارة لتقديم منظر آمن وممتع للأشخاص المتواجدين في شلال الحمدة.

يجدر الإشارة إلى أن شلال الحمدة في منطقة الباحة شهد حادثة أخرى يوم الخميس الماضي، حيث نجا شاب بأعجوبة من الموت غرقًا.

وفي التفاصيل، قفز الشاب من إحدى المرتفعات القريبة من شلال الحمدة بارتفاع يقدر بحوالي 8 أمتار، ومع سقوطه على جانبه وتأخره في الصعود، واجه الشاب صعوبات كبيرة للنجاة والعودة إلى السطح.

الحضور في الشلال حاولوا إنقاذه، ولكن بسبب عدم معرفتهم بالإجراءات الصحيحة للإنقاذ، تعرضوا لخطر الغرق أنفسهم.

بعد محاولات عديدة، تمكن الحاضرون من سحب الشاب من الماء، حيث كان الشاب يعاني صعوبة في التنفس بعد شربه لكمية من الماء، حيث استلقى لبضع دقائق حتى استعاد تنفسه وقوته.

