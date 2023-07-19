غضب في العراق بعد فضيحة اعتداء سائقي "توك توك".. فيديو وصور

سادت حالة من الاستياء والغضب في أوساط العراقيين بعد تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق باعتداء سائقي "توك توك" على رجال المرور في العاصمة بغداد.

ووفقًا للتقارير الواردة، فإن ثلاثة من أفراد شرطة المرور تعرضوا للضرب المبرح خلال أدائهم الواجب الرسمي في منطقة العبيدي شرقي بغداد.

وذكرت مصادر أمنية أن أصحاب عدد من سيارات "توك توك" هاجموا مفرزة مرور واعتدوا على عناصرها بالضرب، بما في ذلك آمر المفرزة الذي أصيب جراء الهجوم، فيما فر المهاجمون إلى جهة غير معروفة بعد الاعتداء.

غضب في العراق بعد اعتداء سائقي "توك توك" بالضرب المبرح على رجال مرور في بغداد 🛺 🇮🇶#الجزيرة_مباشر | #العراق pic.twitter.com/3bPRmmpD2h — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 18, 2023

وتمكنت وزارة الداخلية العراقية فيما بعد من القبض على ثلاثة من المعتدين على المفرزة المرورية بجانب الرصافة ببغداد. وقد أكد اللواء الدكتور سعد معن، مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، ذلك في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر".

وأوضح اللواء معن، أن قوات الشرطة تمكنت من تنفيذ إجراءات البحث والتحري والقبض على المعتدين، وأنه تم توجيههم للتحقيق بناءً على المادة 230 ق ع التي تنص على الاعتداء على موظف حكومي أثناء تأدية واجبه.

وأعلنت وزارة الداخلية أيضًا تشكيل مجلس تحقيقي للتحقيق في الاعتداء على المفرزة المرورية ونشر صور فوتوغرافية شخصية لأفرادها بعد الاعتداء.

بعد الاعتداء على مفرزة مرورية بجانب الرصافة ببغداد

وزارة الداخلية تلقي القبض على ثلاثة من المعتدين وتتخذ إجراءات رادعة بحقهم بالتنسيق مع القضاء

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بناءً على ما جرى تداوله من خلال المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي من إخبار وصور تتعلق بحادثة الاعتداء على… pic.twitter.com/zwqHe44Cvq — سعد معن - Saad Maan (@saadmaanoficial) July 18, 2023

وأكد اللواء سعد معن حرص الوزارة على حفظ هيبة المؤسسة الأمنية والعسكرية وتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد، مشددًا على أن أي تجاوز على الموظفين العاملين في الخدمة العامة سيتم ملاحقة المتورطين قانونيًا واتخاذ الإجراءات اللازمة.

