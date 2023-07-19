غضب في العراق بعد فضيحة اعتداء سائقي "توك توك".. فيديو وصور

سادت حالة من الاستياء والغضب في أوساط العراقيين بعد تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق باعتداء سائقي "توك توك" على رجال المرور في العاصمة بغداد.
ووفقًا للتقارير الواردة، فإن ثلاثة من أفراد شرطة المرور تعرضوا للضرب المبرح خلال أدائهم الواجب الرسمي في منطقة العبيدي شرقي بغداد.
وذكرت مصادر أمنية أن أصحاب عدد من سيارات "توك توك" هاجموا مفرزة مرور واعتدوا على عناصرها بالضرب، بما في ذلك آمر المفرزة الذي أصيب جراء الهجوم، فيما فر المهاجمون إلى جهة غير معروفة بعد الاعتداء.
وتمكنت وزارة الداخلية العراقية فيما بعد من القبض على ثلاثة من المعتدين على المفرزة المرورية بجانب الرصافة ببغداد. وقد أكد اللواء الدكتور سعد معن، مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، ذلك في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر".
وأوضح اللواء معن، أن قوات الشرطة تمكنت من تنفيذ إجراءات البحث والتحري والقبض على المعتدين، وأنه تم توجيههم للتحقيق بناءً على المادة 230 ق ع التي تنص على الاعتداء على موظف حكومي أثناء تأدية واجبه.
وأعلنت وزارة الداخلية أيضًا تشكيل مجلس تحقيقي للتحقيق في الاعتداء على المفرزة المرورية ونشر صور فوتوغرافية شخصية لأفرادها بعد الاعتداء.
وأكد اللواء سعد معن حرص الوزارة على حفظ هيبة المؤسسة الأمنية والعسكرية وتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد، مشددًا على أن أي تجاوز على الموظفين العاملين في الخدمة العامة سيتم ملاحقة المتورطين قانونيًا واتخاذ الإجراءات اللازمة.