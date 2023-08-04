شاهد لحظة دهس سائق دراجة نارية وطفلته في سوريا

انتشرت لقطات فيديو مروعة عبر وسائل الإعلام تُظهر لحظة دهس سائق دراجة نارية وطفلته في سوريا عندما عبرت شاحنة عملاقة قطعت الطريق أمامهما قرب مفرق قباسين بمدينة الباب السورية.

ووقع هذا الحادث الصادم في منطقة مزدحمة حيث كان المواطن السوري يقود دراجته النارية برفقة طفلته.

بالرغم من صعوبة الحادث وسقوط الدراجة تحت الشاحنة العملاقة، تمكنت الطفلة ووالدها من النجاة دون أي أذى بعدما خرجا من أسفل الشاحنة.

مصادر محلية أفادت بنجاة سائق الدراجة وطفلته.. #فيديو يظهر لحظة دهس شاحنة دراجة نارية قرب مفرق قباسين بمدينة الباب pic.twitter.com/THxGJDwkjZ August 3, 2023

وفي حادث آخر بولاية بورصة التركية، فُجعت المنطقة بحادثة أخرى قاسية عندما لقي ثلاثة مزارعين حتفهم وأُصيب 11 آخرون، معظمهم سوريون، بعد انقلاب سيارتهم أثناء توجههم إلى أعمالهم في الصباح الباكر، حيث تم نقل المصابين على الفور بواسطة فرق الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتشهد الطرق التركية، ولاسيما في المناطق الريفية، حوادث مرورية متكررة تؤدي إلى حصيلة كبيرة من الضحايا. تستمر السلطات التركية في التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسباب انقلاب السيارة، فيما يظل أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن.