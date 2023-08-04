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فيديو الأسانسير يثير ضجة في مصر: مقتل طفل بحادث مروع

تاريخ النشر: 04 آب / أغسطس 2023 - 11:49
الطفل الضحية يُدعى محمد وكان في عمر الخامسة
الطفل الضحية يُدعى محمد وكان في عمر الخامسة

تصدر فيديو مروع لحظة سحق طفل داخل مصعد متحرك التريند في مصر، حيث تفاعل آلاف الناشطين مع هذا المشهد المروع. 

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يُظهر الفيديو ثلاثة أطفال يلعبون داخل المصعد، وعند خروجهم يحاول أحدهم إغلاق الباب الحديدي ولكن الباب الخشبي يحتجز طفلاً.

يبدو الطفل الضحية في الفيديو وهو يحاول بجهد فتح الباب الخشبي للخروج، ولكن المصعد يتحرك مما يؤدي إلى سحق الطفل بين البابين بشكل مروع.

 تم نشر الفيديو باعتباره في مصر، ولكن الحقيقة أكدتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، حيث وقعت الحادثة الفظيعة في الهند، تحديدًا في مومباي في 28 نوفمبر عام 2020.

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ذكرت الصحيفة أن الأطفال الثلاثة كانوا إخوة، وكان الطفل الضحية يُدعى محمد وكان في عمر الخامسة. للأسف، توفي الطفل فورًا بسبب جروح خطيرة في الرأس وكسور في جسمه.

نبهت شرطة مومباي المواطنين بعد الحادثة بألا يسمحوا للأطفال باستخدام المصاعد بمفردهم، وطالبوا بضرورة وجود شخص بالغ معهم أثناء الاستخدام لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة التي تؤثر على قلوب الآلاف.

 

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