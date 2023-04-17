شاب يسخر من أبي حنيفة النعمان

البوابه - ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي القبض على شخص قام بالسخرية من العالم الديني أبي حنيفة النعمان.

وأشار البيان الذي أصدره الجهاز إلى القبض على شخص الذي قام بتصوير مقطع فيديو يسيء للرموز الدينية ويثير النعرات الطائفية في منطقة الأعظمية بالعاصمة العراقية بغداد.

واستندت عملية الاعتقال وفقا لجهاز الأمن الوطني العراقي إلى أوامر قضائية عقب متابعة ميدانية أسفرت عن تحديد مكان المتهم، فيما تجري ملاحقة الآخرين.

وراج على منصات التواصل الاجتماعي أمس مقطع فيديو لشخص يصور مدخل الإمام أبو حنيفة النعمان في منطقة الأعظمية ويطلق بعض الهتافات التي سخرت منه والعالم الديني الذي يحظى باحترام لدى المسلمين .



