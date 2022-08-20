شاهد بالفيديو بكاء جنود كوريا الشمالية تأثرا بظهور زعيمهم

أظهر مقطع فيديو بثه التلفزيون الحكومي في كوريا الشمالية، جنود وهم يبكون بشدة تأثرا بخطاب زعيم البلاد كيم جونغ أون، الذي ظهر لأول مرة بعد اصابته بالحمى وشفائه منها، وسط مجموعة من الفرق الطبية.

وتداول مغردون على موقع "نويتر" مقطع الفيديو، الذي بثه تلفزيون "بيونغ يانغ"، ويظهر فيه زعيم كوريا الشمالية، وسط الفرق الطبية التي ساعدت في مكافحة كورونا، مشيدا بجهودهم التب بذلوها في مكافحة الوباء.

وكانت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد وجهت الاتهامات في وقت سابق، لكوريا الجنوبية بالتسبب في انتشار "كورونا" في بلادها، حيث هددت وقتها بانتقام مميت على الجارة الجنوبية.

عناصر الفرق الطبية تبكي بشدة تأثراً بخطاب زعيم #كوريا_الشمالية — القبس (@alqabas) August 19, 2022

وزعمت كيم يو جونغ، وهي مسؤولة رفيعة في حكومة بلدها، أن الفيروس قد تم نقله من خلال منشورات دعائية تم إرسالها عبر الحدود من الجنوب بواسطة بالونات.

ورفضت كوريا الجنوبية المزاعم ووصفتها بأنها "لا أساس لها".

وقالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية إن شقيقها قد عانى من "الحمى" خلال جائحة كوفيد، في ما يبدو أنه أول إشارة إلى إصابته بالفيروس.

وتحدثت السيدة كيم عن صحة شقيقها قائلة: "على الرغم من أنه كان مريضًا بشدة بارتفاع درجة الحرارة، إلا أنه لم يستطع الاستلقاء للحظة وهو يفكر في الأشخاص الذين كان عليه أن يعتني بهم حتى النهاية في مواجهة الحرب ضد الوباء".