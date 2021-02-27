شاهد: تدمير صاروخ حوثي فوق الرياض

نجحت قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن من تدمير صاروخ حوثي فوق الرياض واكد التحالف ان : "المليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ أطلق من داخل الأراضية اليمنية، إلا أن الدفاع الجوي تمكن من إسقاطه".

اعتراض الصاروخ

وأضاف: "سمع سكان مدينة الرياض بوضوح صوت اعتراض الصاروخ فوق سماء العاصمة".

#عاجل #التحالف: صد وتدمير كافة محاولات المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 27, 2021

وتابع: "تم رصد عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقها الحوثيون باتجاه جازان وجرى اسقاط إحداها فيما يتم متابعة الباقي".

وأكد المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، على أن محاولات الحوثيين "الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة" ترقى إلى مستوى جرائم حرب".

وقال: "قيادة التحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكثف الحوثيون في الأيام الأخيرة من استهدافهم للملكة بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، والتي أكد التحالف أنه أسقطت جميعا من دون إصابات تذكر.

ادانة كويتية

أعربت وزارة الخارجیة الكویتیة، الیوم السبت، عن إدانتها لمواصلة المیلیشیات الحوثیة ارتكاب جرائمھا الإرھابیة عبر استھداف المدنیین والمناطق المدنیة في العاصمة الریاض وباقي المدن في المملكة عبر إطلاق الصواریخ البالیستیة والطائرات المسیرة المفخخة.

وقالت الخارجیة الكویتیة، في بیان لھا، إن إصرار المیلیشیات الحوثیة على مواصلة ھذه الأعمال الإرھابیة یشكل استمرارا للتصعید

الخطیر الذي تقوم بھ ھذه المیلیشیات للإضرار بأمن المملكة وتقویض استقرار المنطقة وتحد سافر للقانون الدولي والإنساني وعرقلة للجھود الدولیة الساعیة للوصول إلى حل سیاسي ینھي الصراع الدائرفي الیمن.

وجددت الكویت دعوتها للمجتمع الدولي، ولاسیما مجلس الأمن للقیام بواجباتھم تجاه ھذا التصعید الخطیر ووضع حد له، وصیانة الأمن

والسلم الدولیین.

واختتمت الكويت بيانها بالتأكید على وقوفها إلى جانب المملكة العربیة السعودیة، وتأییدھا في كل ما تتخذه من إجراءات

للحفاظ على أمنھا واستقرارھا وسیادتھا.