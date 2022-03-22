شاهد: جنسية سعودية وفيلا وراتب شهري لـ ليلى طرابلسي

كشفت ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن، عن الامتيازات التي منحتها لها السعودية، التي استضافتها مع زوجها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد لجوءهما اليها في اعقاب الثورة بتونس.

وبحسب ما نشرته إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية، أمس الاثنين، وفرت السعودية لأرملة بن علي امتيازات باعتبارها زوجة رئيس سابق، من بينها فيلا ممنوحة من الديوان الملكي السعودي، وراتبا شهريا.

على صعيد آخر، نفت الطرابلسي تهما لها بتنفيذ عمليات تبييض أموال في تونس، مشيرة إلى عدم وجود ما يثبت هذا الأمر. لكنها لفتت إلى أنها تقدمت بشكوى ضد زوجة طباخ زوجها الراحل أمام القضاء السعودي والتونسي بتهمة الاستيلاء على أموالها.

منذ الإطاحة بنظام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، الذي هرب إثر احتجاجات شعبية في العام 2011، تفرق أفراد عائلته في عدد من الدول وعاشوا، ومعهم الثروات التي جمعوها على مدى سنوات، بعيدا عن الأضواء.

وكانت العائلة تضع يدها على 21%من اقتصاد البلاد، حسب تقرير للبنك الدولي صدر عام 2014.

ويتهم شقيقاها عماد وبلحسن الطرابلسي- بأنهما كوّنا ثروة طائلة عبر الاستيلاء على ممتلكات وطنية في تونس مما مكن عائلة "الطرابلسية" من إنشاء إمبراطورية تستحوذ على عقارات عامة ومسالك توزيع وشركات اتصالات وإعلام و(وكالات) بيع سيارات.