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شاهد: حريق كبير في ميناء حيفا

منشور 30 نيسان / أبريل 2021 - 09:09
تمكنت الوحدات التابعة للمصنع من السيطرة على الحريق
تمكنت الوحدات التابعة للمصنع من السيطرة على الحريق

فيما لا يزال كيان اسرائيل يبكي قتلاة الـ 44 من غلاة المتشددين والذين قضوا بانهيار جسر جبل الجرمق في الجليل الفلسطيني المحتل، فقد اندلع مساء امس الجمعة حريق واسع داخل مصفاة للنفط في مدينة حيفا وسط استنفار أعداد كبيرة من طواقم الإطفاء الى المكان.

ووفق المعلومات فقد اندلع الحريق في منشأة مصنع "BZN" في خليج حيفا، وأوضحت وزارة حماية البيئة أن الحادث وقع بسبب خلل في خط أنابيب، مشيرة إلى أنه تم وقف إمداد الوقود إلى الموقع.

وتمكنت الوحدات التابعة للمصنع من السيطرة على الحريق لكن فرقا متعددة من خدمات الإطفاء والطوارئ انتشرت في الموقع تحسبا لاستئناف انتشار النيران.

 


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