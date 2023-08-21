شاهد كريستيانو رونالدو وهو يتجول بالزي السعودي

سرق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، الأضواء وشغل الأنظار بعد ظهوره وهو يرتدي الزي السعودي التقليدي في إحدى شوارع المملكة العربية السعودية.

وفي لقطات تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر كريستيانو رونالدو وهو يرتدي عباءة بيضاء ويحمل في يده شيء غير معروف، وهو يتجول في إحدى المناطق بالمملكة.

وأثارت إطلالة رونالدو إعجاب السعوديين، حيث أثنوا على احترامه لثقافة وعادات المملكة.

وكان النجم البرتغالي، قد شارك في وقت سابق، بإحتفالات يوم التأسيس السعودي، لذي يصادف في 17 فبراير من كل عام، حيث ظهر وهو يرتدي الجلباب السعودي ويحمل سيفًا،

إلى جانب مجموعة من زملائه في الفريق خلال الاحتفالات التي نظمها نادي النصر.



