شاهد: كسر بيض على رأس مرشح رئاسة فرنسية معادي للمسلمين

تعرض مرشح للرئاسة الفرنسية إيريك زمور اليوم السبت لهجوم بالبيض من طرف احد المتجمهرين لاستقباله في جنوب غرب فرنسا حيث كان يقوم زمور بجولة انتخابية

وتقدم المهاجم بكل هدوء من بين الحراس الى المرشح الفرنسي الذي كان يهم بالنزول من السيارة والقى بيضة على رأسه حيث قام قسم من الحراس بحمايته لادخاله الى مبنى محاور بينما هاجم القسم الاخر منفذ الهجوم.

ووقع الهجوم في إحدى فعاليات الدعاية لحملته الانتخابية في مدينة مواساك بإقليم تارن وغارون جنوب غربي فرنسا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسن فرنسي يبلغ من العمر 70 عاما وهو يقترب من سيارة زمور ويضربه ببيضة على رأسه أثناء خروجه منها رغم إحاطته بحراسه الشخصيين.

وعلق زمور على الحادثة قائلا “نرى من أي جانب يأتي العنف”، في إشارة إلى أنصار التيارات السياسية الأخرى.

واشتهر زمور بتصريحاته النارية ضد المسلمين ودعا لترحيلهم من فرنسا وهاجم وزيرة وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي لإطلاقها اسم عربي على ابنتها