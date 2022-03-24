شاهد: كيف اعلن خبير مصري عن اكتشاف مقبرة نادرة

اطل الدكتور مصطفى وزيري - أمين المجلس الأعلى للآثار في مصر زاحفا عبر نفق اثري معلنا عن اكتشاف مقبرة جديدة بمنطقة سقارة.

وقالت تقارير مصرية ان المقبرة عمرها أكتر من 4000 عام، وتحدثت عن لحظات مذهلة فى عمر الحضارة لكتابة تاريخ جديد وأسرار جديدة فى عمر الحضارة المصرية العريقة

🌇 #مشاريع_مصر🇪🇬|

الدكتور مصطفى وزيري - أمين المجلس الأعلى للآثار يعلن عن اكتشاف مقبرة جديدة بمنطقة سقارة.



The moment the new tombs of Saqqara were discovered today. pic.twitter.com/EMcOzsfrps — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) March 23, 2022

واشارت الى ان الكشف الاثري يعود لشخصيات هامة فى مصر القديمة وعصر الاضمحلال الاول

وتعد سقارة جزءً هاماً جدا من جبانة منف، حيث تبعد عن القاهرة بحوالي 40كم. اتخذت سقارة اسمها غالبا من المعبود "سُكر" المعبود الخاص بالجبانة.

#انجازات_مصر 🇪🇬

أولى القطع الاثرية من الكنز الجديد الذي وجد في "سقارة" .. مصر pic.twitter.com/Ek4s1Ba5ow — انجازات مصر 🇪🇬 (@engazatmasr2020) March 24, 2022

وحسب وزارة الاثار المصرية فان سقارة تعد متحفاً مفتوحاً حيث تضم سقارة بين جنباتها معظم آثار التاريخ المصري القديم، فبها مقابر ملوك وكبار موظفي الأسرتين الأولى والثانية، كما ضمت الهرم المدرج أقدم بناء حجري ضخم في التاريخ، وبها أهرامات لأهم الملوك في الأسرتين الخامسة والسادسة، حيث هرم الملك ونيس أول من نقش غرفة دفنه بنصوص الأهرام والتي كان الهدف منها حماية الملك خلال رحلته في العالم الآخر. وبالإضافة إلى مقابر الدولة القديمة الملكية، احتوت سقارة على مجموعة هائلة من مقابر كبار الأفراد من تلك الفترة والتي زينت بمناظر ونقوش غاية في الروعة. كما ضمت مقابر ترجع لعصر الإنتقال الأول (2181-2055 ق.م) ومقابر أفراد تعود للدولة الوسطى (2055-1650 ق.م) وكذلك مقابر الدولة الحديثة (1550-1069 ق.م). وتمثل مقابر الدولة الحديثة أسلوباً معمارياً مختلفاً تماماً عما كانت عليه مقابر طيبة. ومن بين تلك المقابر نرى مقبرة الملك حورمحب (1323-1295 ق.م) حين كان قائداً للجيش، ويبدو أنه لم يدفن بها لأنه بعد إعتلاءه العرش قام بنحت مقبرة له في وادي الملوك.

ومن أهم ماتتميز به سقارة مدفن العجل المقدس أبيس والمسمى بالسرابيوم والذي استمر استخدامه منذ الأسرة الثامنة عشرة حتى العصر البطلمي، حيث كان العجل أبيس يعتبر بمثابة تمثيل للرب بنتاح نفسه وهو احد أهم معبودات منطقة منف. وحين كان يموت العجل كان يتم دفنه في احتفالية مهيبة حتى يتم العثور على خليفته.

بالإضافة إلى ذلك، تضم سقارة آثاراً قبطية حيث نجد دير الأنبا إرميا جنوب شرق المجموعة الهرمية للملك زوسر والذي ظل في الخدمة حتى القرن العاشر الميلادي، ولا يمكن إغفال الحديث عن متحف إيمحتب والذي يحوي آثاراً رائعة من مختلف العصور والتي تم اكتشافها في سقارة.