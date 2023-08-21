شاهد.. مركبة مسرعة تقتحم صالون حلاقة في أريزونا

شهدت ولاية أريزونا الأمريكية، لحظة مروِّعة تم التقاطها عبر كاميرات المراقبة، تظهر فقدان فقدت مسنة السيطرة على سيارتها وانحرافها بشكل مفاجئ نحو صالون حلاقة، ما أدى إلى اصطدامها بنافذته الأمامية.

وبحسب الفيديو ، ظهرت سيارة من نوع "لكزس" وهي تخترق حافة ساحة انتظار السيارات، وتتجه بسرعة متزايدة نحو الصالون، قبل أن تتوقف في منطقة الاستقبال بالداخل.

نقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية اللقطات المذهلة، حيث تظهر ردود الفعل المفاجئة للعاملين في الموقع والزبائن الذين لم يصدِّقوا ما يرونه بأم أعينهم.

وأفادت الصحيفة بأن السائقة أصيبت بإصابات طفيفة ورضوض في منطقة الساق، بينما لم يصب أي من الزبائن الذين كانوا في الصالون بأي أذى جراء الحادث المروع.

قامت آشلي أبتون، مالكة الصالون الذي اقتحمته السيارة، بالتعبير عن دهشتها وصدمتها من الحادثة، حيث صرحت قائلة: "لو كنت متوقفة في مكان آخر، لكنت الآن ميتة بالتأكيد".

وفقًا لـ "سكاي نيوز عربية"، فإن الحادث وقع أثناء تصفيف شعر أحد العملاء من قبل آشلي أبتون، وقت الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت. تعرض الجدار المجاور للصالون للانهيار بشكل مباغت بسبب تأثير اصطدام السيارة المفاجئ.

