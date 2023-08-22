شاهد والدة الملكة رانيا وهي تلفت الأنظار بعفويتها وأناقتها

لفتت السيدة إلهام الياسين، والدة الملكة رانيا العبد الله، الأنظار في حفل الفنان اللبناني وائل جسار الذي أقيم قبل ايام في مهرجان الفحيص، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة، ومفعمة بالحيوية، وحيت جسار والحضور بشكل لطيف.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر وائل جسار وهو يتوقف عن الغناء ليتوجه إلى الصف الأمامي من الجمهور ويمد يده لمصافحة والدة الملكة.

إلهام الياسين تتفاعل مع وائل جسار

وبدت السيدة إلهام الياسين وهي تتفاعل بحفاوة واهتمام مع وائل جسار وتحادثه بودّ قبل أن يصافح الأشخاص الذين كانوا يجلسون بجوارها.

وكانت والدة الملكة قد لفتت الأنظار بأناقتها وأسلوبها الراقي وابتسامتها الوديّة، ما أثر إيجابًا على الحاضرين وأسعدتهم بتواجدها في الحفل.

جسار: شرف كبير أن ألتقي والدة الملكة رانيا

واعتبر وائل جسار أن علاقته بالجمهور الأردني “كبيرة ومتواصلة ودائماً ما يتواجد في عمان لإحياء الحفلات”.

وقال: “شرف كبير لي أن التقي السيدة إلهام ياسين والدة الملكة رانيا.”

إلهام الراسخ الياسين

إلهام الراسخ الياسين، والدة الملكة رانيا العبد الله، هي امرأة ذات أصول فلسطينية، وتحديداً من مدينة نابلس. تعيش مع عائلتها في الأردن

ولدى إلهام الراسخ الياسين ثلاثة أبناء من زوجها فيصل صدقي الياسين الذي وافته المنية في عام 2022، وهم: الملكة رانيا، ودينا ومجدي الياسين.

وفي وقت وفاة فيصل صدقي الياسين، نعى الملك عبدالله وعائلته فقدان جد أبنائهم وأمروا بإعلان الحداد لمدة 7 أيام على روح الفقيد.

كما أعرب الديوان الملكي الهاشمي عن تعازيهم ودعمهم للملك والملكة رانيا في ذلك الوقت الصعب وتمنوا أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته