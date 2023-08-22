ملك الأردن ينشر فيديو عن زيارته ل"تلفريك عجلون"

نشر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فيديو من الزيارة التي قام بها إلى محافظة عجلون، على حسابه في موقع X -تويتر سابقا-، حيث التقى وجهاء المحافظة وزار مشروع التلفريك السياحي.

وقال العاهل الأردني، في التغريدة: "يوم جميل بين الأهل والعزوة في عجلون الخضراء، استمعت إلى مقترحاتهم البناءة لتنمية المحافظة من خلال خطتها الشمولية، وسعدت بزيارة التليفريك، وهو أحد مشاريع هذه الخطة الذي يثري المنتج السياحي الوطني. نتطلع لإنجاز المزيد من المشاريع في عجلون وجميع محافظاتنا".

أهمية المشروع

وأشار الملك إلى أهمية مشروع التلفريك في تعزيز الحركة السياحية في المنطقة وخلق فرص عمل جديدة.

كما دعا إلى استغلال الفرص الاستثمارية المرتبطة بالمشروع للمساهمة في توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والفقر في المنطقة.

أيضًا، أكد الملك على أهمية ربط مشروع التلفريك بالمواقع السياحية الأخرى في المحافظة لجعله مركزًا لتطوير المنطقة سياحياً وتعزيز القطاع السياحي في العجلون.

يوم جميل بين الأهل والعزوة في عجلون الخضراء. استمعت إلى مقترحاتهم البناءة لتنمية المحافظة من خلال خطتها الشمولية، وسعدت بزيارة التليفريك، وهو أحد مشاريع هذه الخطة الذي يثري المنتج السياحي الوطني. نتطلع لإنجاز المزيد من المشاريع في عجلون وجميع محافظاتنا pic.twitter.com/y3O8mbcYyh — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) August 22, 2023

مشروع تلفريك عجلون

تم تنفيذ مشروع التلفريك في محافظة عجلون بتكلفة بلغت 12 مليون دينار أردني، وهذا المشروع تم تمويله ذاتيًا.

تعاونت السلطات المحلية مع شركة دوبلمير النمساوية المعروفة في مجال تكنولوجيا التلفريك لتنفيذ المشروع.

150 ألف زائر

منذ افتتاحه في منتصف حزيران (يونيو) الماضي، قام نحو 150 ألف زائر بزيارة التلفريك.

ويتضمن مسار التلفريك مسافة تبلغ حوالي 2 كيلومتر ويحتوي على 40 كابينة، وكل كابينة تتسع لـ 8 أشخاص، وتستغرق الرحلة حوالي 10 دقائق في الاتجاه الواحد.

بالإضافة إلى التلفريك نفسه، هناك فرص استثمارية كبيرة مرتبطة بالمشروع، مثل إنشاء فنادق ومطاعم وأسواق تجارية ومخيمات بيئية وأكواخ خشبية ومسارات لرحلات بيئية ومركز مؤتمرات.