اتهام طفلة فلسطينية بتنفيذ عملية طعن بالقدس

تعتزم الشرطة الإسرائيلية توجيه اتهامات جنائية إلى صبية فلسطينية تبلغ من العمر 14 عاما بطعن امرأة يهودية بسكين بالقدس الأسبوع الماضي.

وبينت الشرطة أن الصبية الفلسطينية خططت لتنفيذ عملية منذ صباح ذلك اليوم وتابعت المرأة المدعوة موريا كوهين (26 عاما) لعدة دقائق قبل طعنها بسكين في حي الشيخ جراح حيث تقيم كلتاهما.

وبعد تنفيذ العملية، فرت الصبية، حسب البيانات الشرطية، إلى مدرستها حيث تبادلت الملابس مع صديقة لها من المتوقع توجيه اتهامات إليها أيضا.

وتم تمديد فترة حبس الصبية 5 أيام إضافية حتى الاثنين القادم عندما من المتوقع توجيه اتهامات إليها رسميا.

ونقلت المرأة المصابة بعد العملية إلى المستشفى وغادرته في اليوم نفسه.