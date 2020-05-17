شرطة لندن تلقي القبض على 19 شخصا خلال احتجاج على التباعد الاجتماعي

ألقت شرطة لندن القبض على 19 شخصا، السبت، لخرقهم عمدا إرشادات التباعد الاجتماعي احتجاجا على القواعد، في أول عطلة نهاية أسبوع منذ أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون تخفيف الإجراءات.

وقالت الشرطة إن مجموعة في هايد بارك بوسط لندن كانت تحتج على استجابة الحكومة لجائحة كوفيد-19، ولم تمتثل لطلبات التفرق المتكررة.

وقال لورانس تايلور نائب مساعد رئيس شرطة العاصمة، في بيان: "كان مخيبا للآمال أن مجموعة صغيرة نسبيا في هايد بارك تجمعت للاحتجاج على اللوائح، في خرق واضح للقواعد، لقد عرضوا أنفسهم والآخرين لخطر الإصابة".

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم، عن تسجيل 468 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 34466 حالة وفاة.

وتمثل حصيلة الوفيات الجديدة التي نشرتها وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في المملكة المتحدة ارتفاعا ملموسا، مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (384 وفاة).

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات.(رويترز)