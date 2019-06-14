شقيقتان سعوديتان تفران الى تركيا بعد تعرضهما للتحرش الجنسي

على خطى رهف القنون، ومها ووفاء السبيعي، فرت شقيقتان تدعيان دلال ودعاء من بلدهما السعودية الى تركيا

وقالت الفتاتان في فيديو مسجل انهما تقيمان حاليا في تركيا بعد ان اخذ والدهما اوراقهما الثبوتية وطالبتا المنظمات الدولية بمساعدتهما للانتقال الى اي دولة اوربية تحميهم وتضمن حقوقهم وتمنحم حياة آمنة وكريمة

على خطى رهف القنون ووفاء ومها السبيعي.. دعاء ودلال فتاتان سعوديتان تهربان من والدهما في تركيا. pic.twitter.com/8En94wwjwK — المجلس (@Almajlliss) ١٤ يونيو ٢٠١٩

واعتبر نشطاء موالون للحكم في السعودية ان الفتاتين مختطفتان لدى مافيا اردوغان وسجلتا الفيديو تحت الضغط

دعاء ودلال مختطفات من مافيا تركية وجوالاتهم بيد المافيا ومقطع الڤيديو تم تصويره تحت الضغط وربما العنف الجسدي لو فيه عاقل ركز ولا مختصين لقراءة لغة الجسد لعرفوا من اسلوب كلام دعاء ومن منظر الرعب الواضح على وجه دلال فين المنظمات العالمية وحقوق الإنسان لماذا لا تسعى لاستعادة الفتيات — DR:dalal (@dlala43738642) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وشن الموالون حملة لاقفال حساب الفتاتين الشقيقتين على تويتر

فوق ما انهم قفلوا حساب دعاء ودلال قفلو حساب علي هاشم لانه دعم القضيه لازم نوفر دعم كبير لهم عشان توصل للمسؤولين كلنا واثقين ان المسؤولين مراح يسون شي لانهم بدون فايده . pic.twitter.com/9D78xQbvSW — Jeje🏳️‍🌈 (@llU9ii_) ١٣ يونيو ٢٠١٩ بمناسبة أغلاق حسابي @alihashimS و أغلاق حساب الفتاتان دعاء و دلال @dua_dalal عندي لكم مفاجأة قوية جداً



وأفضل شيء في هذه المفاجأة أن لا السعودية و لا أحد ثاني يقدر يحذفها ... انتظرونا



و انقل لكم السلام و التحية من الأختان دعاء و دلال

#SaudiSistersRescue#SaveDuaandDalal pic.twitter.com/MVKT7G7DA6 — ali hashim (@alihashimss) ١٤ يونيو ٢٠١٩

وتقول دعاء ان "أختي دلال تعرضت للتحرش الجنسي من قبل أخي الأكبر.. واعتدي عليه واغتصب جنسيا - من قبل أحد رجال الفضيلة ومنع الشر- بالقرب من جامعه الملك عبد العزيز".

Dua: My sister Dalal was subjected to sexual harassment by my older brother and was assaulted and sexually raped by one of the men of virtue and forbidding evil near King Abdulaziz University in Jeddah #SaudiSistersRescue #SaveDuaandDalal #أنقذوا_دعاء_و_دلال pic.twitter.com/BnGrHI2tIj — Laura لورا 🧞‍♀️ (@yallayalaura) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وقالت ناشطة حقوقية متابعة لقضية الشقيقتين انهما كادتا ان ترغمان على الزواج