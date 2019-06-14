شقيقتان سعوديتان تفران الى تركيا بعد تعرضهما للتحرش الجنسي

منشور 14 حزيران / يونيو 2019 - 03:41
واعتبر نشطاء موالون للحكم في السعودية ان الفتاتين مختطفتان لدى مافيا اردوغان وسجلتا الفيديو تحت الضغط 
واعتبر نشطاء موالون للحكم في السعودية ان الفتاتين مختطفتان لدى مافيا اردوغان وسجلتا الفيديو تحت الضغط 

على خطى رهف القنون، ومها ووفاء السبيعي، فرت شقيقتان تدعيان دلال ودعاء من بلدهما السعودية الى تركيا 

وقالت الفتاتان في فيديو مسجل انهما تقيمان حاليا في تركيا بعد ان اخذ والدهما اوراقهما الثبوتية وطالبتا المنظمات الدولية بمساعدتهما للانتقال الى اي دولة اوربية تحميهم وتضمن حقوقهم وتمنحم حياة آمنة وكريمة 

واعتبر نشطاء موالون للحكم في السعودية ان الفتاتين مختطفتان لدى مافيا اردوغان وسجلتا الفيديو تحت الضغط

وشن الموالون حملة لاقفال حساب الفتاتين الشقيقتين على تويتر 

وتقول دعاء ان "أختي دلال تعرضت للتحرش الجنسي من قبل أخي الأكبر..  واعتدي عليه واغتصب جنسيا - من قبل أحد رجال الفضيلة ومنع الشر- بالقرب من جامعه الملك عبد العزيز". 

وقالت ناشطة حقوقية متابعة لقضية الشقيقتين انهما كادتا ان ترغمان على الزواج 

 

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