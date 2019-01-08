شكري: عودة سوريا للجامعة العربية مرهون بقرار من مجلسها

وزير الخارجية المصري سامح شكري

علّق وزير الخارجية المصري سامح شكري على عودة سوريا لجامعة الدول العربية وحضورها القمة الاقتصادية في بيروت، مؤكدا أن هذا الأمر مرهون بقرار من مجلس الجامعة

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي: لست على علم بحضور سوريا القمة الاقتصادية، وهذا أمر مرهون بقرار من مجلس الجامعة، ويوافق عليه القادة.

وتابع: "هناك حاجة لاتخاذ دمشق إجراءات وفق قرار مجلس الأمن 2254 لتأهيل العودة للجامعة العربية".

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن عودة سوريا للجامعة مرتبط بتطور المسار السياسي لإنهاء أزمتها