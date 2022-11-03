شهيدان احدهما قيادي في الجهاد الاسلامي خلال اقتحام اسرائيلي لمخيم جنين

استشهد فلسطينيان، احدهما قيادي في حركة الجهاد الاسلامي، خلال عملية اقتحام نفذها الجيش الاسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية الخميس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن "الشاب فاروق جميل حسن سلامة (28 عاما)، وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن والصدر والرأس، ولم تفلح محاولات الأطباء في انعاشه، وارتقى شهيدا".

وأضافت وزارة الصحة أن أحد المصابين ارتقى شهيدا، فيما لا يزال أربعة آخرون يتلقون العلاج من اصابات طفيفة.

وفاروق سلامة هو أسير محرر وقيادي في سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، وكان يتجهز لعرسه يوم السبت المقبل.

وقال شهود أنّ الشهيد فاروق سلامة جرى اغتياله وهو بقرب ملحمة في المخيم يقوم بانتقاء الذبائح للعرس.

وبارتقاء الشهيدين في مخيم جنين، يرتفع الى ثلاثة عدد الشهداء الذين سقطوا في الضفة الغربية الخميس.

استشهاد العريس فاروق سلامة اثناء اقتحام جنين الان .

كان عرسه بعد بكرة

وصحابه كانوا بجهزوه للعرس دخل جيش الاحتلال اغتاله واستشهد العريس

اليوم فلسطين حتزفك عريس للجنة يا فاروق pic.twitter.com/U8niyg7KFF — 𓂆 Sorita AlSadi 𓂆 (@Sorita921) November 3, 2022

فقد استشهد الشاب عامر حسام بدر حلبية (20 عاما) قبل ظهر الخميس، برصاص القوات الاسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس، بعد طعنه جنديا اسرائيليا.

فجر الخميس، استشهد داوود محمود خليل ريان (42 عاما)، برصاص قوات الاحتلال، في بلدة بيت دقو شمال غربي القدس.

وقتلت قوات الاحتلال الاربعاء الفلسطيني حباس عبد الحفيظ ريان (58 عاما)، من بلدة بيت دقو، بعد تنفيذه عملية دهس قرب رام الله، أسفرت عن إصابة ضابط إسرائيلي بجراح خطيرة بحسب ما اعلنته اسرائيل.