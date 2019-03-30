من المتوقع أن يتجمع عشرات آلاف الفلسطينيين في نقاط مختلفة على طول السياج الإسرائيلي

استشهد فلسطيني صباح السبت بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال تظاهرة عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في القطاع.

وجاء في البيان أن محمد جهاد سعد (20 عاما) استشهد جراء “إصابته بشظايا بالرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة”، تزامنا مع إحياء الفلسطينيين السبت الذكرى السنوية الأولى لانطلاق “مسيرات العودة”على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس إن سعد كان يتكئ على عكازين إثر إصابته برصاص الاحتلال في وقت سابق، واقترب حوالي مئتي متر من الحدود عندما أطلق الجنود النار عليه وأصابوه.

وذكر شهود أن حوالي ثلاثين شابا تجمعوا في وقت مبكر من الصباح قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة.

ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على حادثة.

ومن المتوقع أن يتجمع عشرات آلاف الفلسطينيين في نقاط مختلفة على طول السياج الإسرائيلي محكم الإغلاق الفاصل مع قطاع غزة، في الذكرى الاولى لبدء “مسيرات العودة الكبرى”.

وتتزامن هذه الاحتجاجات مع إعلان مسؤولين من الفصائل الفلسطينية التوصل إلى تفاهمات جديدة مع اسرائيل عبر الوساطة المصرية للمحافظة على الهدوء على السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة واسرائيل.

وساد الهدوء قطاع غزة صباح الجمعة، فيما نشرت إسرائيل تعزيزات عسكرية على الجانب الآخر من الحدود.

(أ ف ب)