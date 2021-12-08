شولتز يحصل على ثقة برلمان المانية خليفة لـ ميركل

منح البوندستاغ (البرلمان) الالماني الثقة للمستشار الجديد أولاف شولتز وحكومته خلفا للمستشارة انجيلا ميركل التي تغادر المشهد السياسي العالمي بعد 16عاما في الحكم

395 نائبا صوتو لـ شولتز

وحصل شولتس (63 عاما) المدعوم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبراليين، على تأييد 395 نائبا من أصل 736 في البوندستاج، على أن يتوجه الآن إلى مقر رئيس الجمهورية الفدرالية فرانك فالتر شتاينماير لتسلم وثيقة تعيينه.

وداع اقوى امرأة في العالم

ويذكر أن ميركل سُميت أقوى امرأة في العالم عدة مرات، ولعبت أيضًا دورًا مهمًا على الساحة الدولية، حيث ساعدت في إدارة الأزمة المالية العالمية، وأزمة اللاجئين، والحرب في أوكرانيا.

ويقول بولمان، كاتب سيرة حياة ميركل إن العالم سيفتقد بشدة القيادة الثابتة لميركل: “أعتقد أن هناك شيئًا واحدًا مشتركًا في ألمانيا وخارجها: يُنظر إليها على أنها ضامنة للاستقرار. في الأزمنة المستقبلية، سينظر الكثير من الناس إلى هذا الوقت باعتباره وقتًا – ربما آخر مرة – للاستقرار “.

ائتلاف حكومي



وفاز شولتز في الانتخابات التشريعية التي أجريت في سبتمبر/أيلول ونجح أيضا في تشكيل ائتلاف حكومي غير مسبوق بدون أي عقبة مع حزب الخضر والليبراليين.

فيما وقع زعماء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، واتحاد 90 / الخضر والحزب الديمقراطي الحر، على اتفاقية ائتلافية، استمر تحضيرها وإعدادها عدة أشهر.

وتتكون اتفاقية الائتلاف من 177 صفحة، وهي ترسي أسس الحكومة المقبلة لمدة أربع سنوات على الأقل.