شي جين بينغ يحظى بولاية ثالثة للحزب الشيوعي الصيني

حظي شي جين بينغ خلال عملية تصويت في جلسة مغلقة بتجديد لولايته كأمين عام الحزب الشيوعي الصيني لمدة 5 أعوام مقبلة الأمر الذي من شأنه التمهيد لتثبيته كرئيس للدولة الصينية ولولاية جديدة في آذار/مارس 2023.

وعين شي جين بينغ الأحد على رأس القوات المسلحة الصينية، بعد فوزه بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي كما عين كذلك رئيسا للجنة العسكرية المركزية.

وشي جين الرئيس السابع لجمهورية الصين الشعبية، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية في جمهورية الصين الشعبية، والأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني وعضو اللجنة الدائمة لمكتبها السياسي، ويرأس اللجنة العسكرية المركزية للحزب.