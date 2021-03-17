صحيفة إسرائيلية: الإمارات تُلغي زيارة نتنياهو

رفضت الامارات محاولات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إنفاذ أول زيارة رسمية له إلى هذه الدولة الخليجية قبل الانتخابات الاسرائيلية المقررة الثلاثاء المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الاربعاء.

وقالت الصحيفة ان نتنياهو عمل من أجل ترتيب زيارة إلى ابو ظبي يوم الخميس، والالتقاء بولي العهد محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بعد اسبوع من إرجاء رحلة أول رحلة كانت مقررة الى الإمارات.

ونوهت "جيروزاليم بوست" الى تغريدة نشرها وزير الشؤون الخارجية الإماراتي السابق أنور قرقاش على حسابه في تويتر الاربعاء، وقال فيها أن “من منظور الإمارات، الهدف من الاتفاقات الإبراهيمية هو وضع أساس استراتيجي صلب لتعزيز السلام والازدهارر مع دولة إسرائيل”، مضيفا أنه “لن تكون الإمارات جزءا من أي عملية انتخابية داخلية في إسرائيل، الآن أو في المستقبل”.

From the UAE’s perspective, the purpose of the Abrahamic Accords is to provide a robust strategic foundation to foster peace and prosperity with the State of Israel and in the wider region. The UAE will not be a part in any internal electioneering in Israel, now or ever. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 17, 2021

وقالت الصحيفة ان تصريحات قرقاش الذي غادرة منصبه الشهر الماضي، كانت تعبيرا ضمنيا من شخص قريب من مواقع صنع القرار في ابو طبي.

وأشارت الى ان نتنياهو نفى ان تكون هناك زيارة مقررة له الى الامارات هذا الاسبوع. وقال في تصريح لاذاعة محلية "لن ازور ابو ظبي قبل الانتخابات. هذا تلفيق. لا اعرف من يذيعه".

غير أن صحيفة "جيروزاليم بوست" أكدت ان مصادر إماراتية ابلغتها خلاف ذلك. مضيفة ان جدول اعمال نتنياهو خلا من اية مناسبات سياسية يوم الخميس.

وقالت ان مكتب رئيس الوزراء والحملة الانتخابية لحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو لم ينفيا وجود خطط للاخير من اجل زيارة الامارات، كما انهما لم يؤكداها.

وكان نتنياهو ارجأ عدة زيارات مقررة الى الامارات منذ توقيع الاخيرة اتفاقات سلام مع اسرائيل في آب/أغسطس الماضي. وكانت اثنتان من هذه الارجاءات بسبب الاغلاق المفروض في اسرائيل لمكافحة تفشي وباء كوفيد- 19، وثالثة بسبب وجود تضارب مع برنامج عمل بن زايد.

والاسبوع الماضي جرى الغاء زيارة لنتنياهو الى الامارات بسبب منع الاردن تحليق طائرته عبر اجواء المملكة ردا على تعطيله زيارة ولي العهد الامير حسين بن عبدالله الثاني الى المسجد الاقصى في ليلة الاسراء والمعراج.

