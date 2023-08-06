صورة مؤثرة لمفتي سلطنة عمان "أحمد الخليلي"

انتشرت صورة ملتقطة حديثاً لمفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، وهو يجلس بتواضع وسط المصلين في أحد المساجد أثناء خطبة الجمعة. الصورة أثارت إعجاب ودهشة العمانيين على نطاق واسع، حيث ظهر المفتي بتواضع تام وبدون حراسة شخصية أو مرافقين.

تم التقاط الصورة في مسجد "التوبة"، حيث قام المفتي بالجلوس بين المصلين في صفوف متأخرة خلال خطبة الجمعة، دون تمييز أو تفضيل. وقد لاقت الصورة استحساناً وإشادة من الجاليات المسلمة في السلطنة، وانتشرت بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُعَدّ مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليلي، من الشخصيات الدينية البارزة في الوطن العربي، حيث يتمتع بمواقف مشرفة وداعمة صراحة للقضية الفلسطينية وقضايا المسلمين حول العالم.

وأثارت اللقطة المتداولة لمفتي السلطنة، استحساناً وتقديراً من قِبَل العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد النشطاء مشيداً بالمفتي: "تواضع العلماء رابط بين العبد وربه.. أرادها رسالة لتلك المناصب الزائلة المتعفنة.. ولعلماء عمان مكانهم كبيرة.. بارك الله لنا بشيخنا أحمد الخليلي."

رسالة في الواتساب تتناقلتها الجاليات المسلمة في عُمان لخطبة الجمعة في (جامع التوبة) بالأمس يصاب فيها الاجانب بالدهشة عند رؤيتهم سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي "حفظه الله ورعاه" وهو يصلي آخر الصفوف بكل تواضع وبدون حرس شخصي ولا مرافقين ..اللهم احفظه وانفعنا بعلمه . pic.twitter.com/WR8hSssDTO اقرأ ايضاً سفارات دول خليجية تحذر مواطنيها في لبنان August 5, 2023

وأشار حمد العوفي بتعليقه على الصورة: "ليتنا لم نتعلم من الرياضيات أن علاقة س مع ص و ص مع ع ستنتج علاقة بين س و ع.. ليتهم علمونا هذا التواضع لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي."

ليتنا لم نتعلم من الرياضيات ان علاقة س مع ص و ص مع ع ستنتج علاقة بين س و ع .. ليتهم علمونا هذا التواضع لسماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي . pic.twitter.com/E6a5aggxgJ — حمد العوفي (@alaufi35883) August 5, 2023

كما غرد حاتم الوهيبي قائلاً: "سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله ورعاه، وهو يصلي بآخر الصفوف بكل تواضع وبدون حرس شخصي ولا مرافقين.. اللهم احفظه وانفعنا بعلمه."

