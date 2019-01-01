صور: اسماء الاسد بعد 4 اشهر من اصابتها بالسرطان

وكانت حسابات سورية، نشرت صورة تظهر الأسد وزوجته خلال تلقيها العلاج في مشفى عسكري بالعاصمة دمشق.

نشرت الصفحة الرسمية لعقيلة رئيس النظام السوري، أسماء الأسد، صورا وفيديو من أحدث ظهور لها.

وخلال زيارة عائلية قام بها بشار الأسد إلى كنيسة السودا في طرطوس، شرق البلاد، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، ظهرت أسماء الأسد وآثار المرض واضحة عليها بشدة.

فبعد أربعة شهور على إعلان النظام السوري، عن إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي، ظهرت الأخيرة وقد سقط جميع شعرها، بسبب خضوعها للعلاج الكيماوي.

وكانت حسابات سورية، نشرت صورة تظهر الأسد وزوجته خلال تلقيها العلاج في مشفى عسكري بالعاصمة دمشق.

وقبل خضوعها لجرع الكيماوي، قالت أسماء الأسد: "أنا من هذا الشعب الذي علّم العالم الصمود والقوّة ومجابهة الصعاب.. وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كلّ السنوات السابقة".