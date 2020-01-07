صور: ترامب دعا مذيعة الى مكتبه لـ "تبادل القبل"

اكدت كورتني فريل، المذيعة السابقة في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، ان الرئيس دونالد ترامب، قد دعاها الى مكتبه لـ "تبادل القبل"

وكان ترامب قد تحرش بالاعلامية المشهورة واصفا إياها بالصحفية الأكثر إثارة في البلاد.

وذكرت هذه المذيعة في كتاب مذكراتها الجديد، أن ترامب قال لها: "يجب أن تأتي فجأة في وقت ما إلى مكتبي، حتى نتمكن من تبادل القبل"، وزعمت بأنها ردت عليه: "دونالد، أعتقد أن كلانا متزوج".

وأضافت فريل (39 عاماً) أن دعوة ترامب كانت خلال مكالمة هاتفية إلى مكتبها بعد أسابيع من ذكرها اهتمامها بالعمل محكمة في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أنها "صُدمت" من اقتراحه الذي "خرج من العدم".

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وأضافت كورتني فريل، في كتاب مذكراتها الذي حمل اسم "العاشرة مساء: الإقلاع عن الخمر وإذاعة الأخبار الجديدة"، أن "تلك الدعوة جعلتني في موقف صعب على تقديم التقارير عن ترشح ترامب للرئاسة بشكل جاد. لقد أغضبني في ما بعد أنه كان ينعت جميع النساء اللواتي سردن قصصا مماثلة عن تحرشاته الوقحة، بأنهن كاذبات. أنا أصدقهن تماما. أما الآن فيمكنني على الأقل أن أقول على سبيل المزاح إنني كدت أطارح الرئيس الغرام، لكنني نجوت".

وذكرت في كتابها أن الرئيس الأمريكي، عندما كان رجل أعمال قبل تولي المنصب الرئاسي، وصفها بأنها "الصحفية الأكثر إثارة على القناة الأمريكية".

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وبهذه التصريحات تنضم فريل التي تعمل حالياً في قناة "كاي تي إل إيه" KTLA في لوس أنجليس إلى نحو عشرين امرأة اتهمن الرئيس الأميركي بمضايقتهن جنسياً أو الاعتداء عليهن. وينفي البيت الأبيض هذه الاتهامات واصفاً النساء بالكاذبات، بينما أشار ترامب إلى أن بعضهن لم يكن "جذابات كفاية كي يتحرش بهن".