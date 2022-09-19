صور: ظهور ايفانكا ترامب بعد اصابة زوجها بالسرطان بالبكيني

ظهرت ابنه الرئيس الاميركي السابق ايفانكا دونالد ترامب بالبكيني في اول صور لها بعد الاعلان عن اصابة زوجها جاريد كوشنر مستشار الرئيس المذكور، وكان ظهورها بالبكيني برفقة زوجها

ايفانكا بالبكيني

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مجموعة صور خلال خروج ايفانكا وكوشنر في رحلة بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، ومعهما أولادهما الثلاثة، مشيرةً إلى أن كوشنر ظهر وهو يرتدي ضمادة على رقبته، وهو الظهور الأول بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب إصابته بسرطان الغدة الدرقية.

وكان مستشار الرئيس الاميركي السابق قد اعلن عن اصابته بالسرطان في مذكراته وقال إنه قيد العلاج وطلب من الأطباء عدم إخبار زوجته ووالدها ترامب بهذا الأمر، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن كوشنر خضع لعملتين جراحتين بسبب سرطان الغدة الدرقية في عام 2019، وذلك أثناء عمله كمستشار كبير للرئيس السابق ترامب.

ايفانكا تتحول الى اليهودية



وفي مذكراته تحدث صهر ترامب عن انفصاله عن إيفانكا ترامب بينما كانا يتواعدان لأنها لم تكن يهودية، ثم اجتمع شملهما عقب ذلك، بعد أن حاول الرئيس السابق إفساد عرض الزواج المفاجئ، مشيرًا إلى أنه التقى إيفانكا في عام 2007 لتناول غداء عمل بناءً على طلب ترامب الذي أراد من ابنته معرفة ما إذا كان جاريد مهتمًا بشراء أي من ممتلكات العائلة.

وقال “فوجئت بعد عدة أشهر برؤية إيفانكا في رحلة بحرية بالبحر المتوسط، حيث تمت دعوتي من قبل صديقتنا المشتركة ويندي مردوخ، التي كانت آنذاك زوجة لقطب الإعلام روبرت مردوخ”، لتبدأ عودة العلاقات مجددًا. وأشار إلى أنه: “مع مرور أشهر، أخبرتني إيفانكا أنها منفتحة على اكتشاف إمكانية التحول إلى اليهودية”، وعلى الفور بدأ الاثنان في لقاء حاخام وتناول عشاء السبت معًا.