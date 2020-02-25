صور نادرة لمدفنه: حداد في مصر وقادة العالم ينعون مبارك

نعى قادة العالم الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن 91 عاما، واعلنت مصر الحداد لمدة 3 ايام

حداد في مصر

أعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية، حدادا على وفاة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020".

مدافن العائلة

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية، لقطات نادرة للمقبرة التي سيدفن فيها الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية يبلغ طول المقبرة من الخارج 70 مترا، حيث يتواجد مدفن عائلة مبارك على مساحة 1000 متر مربع، ويحتوي على ثلاث مداخل وخلف هذه الأبواب تستقر جدران فاصلة، أحدها كتب عليه عائلة "ثابت" نسبة إلى سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل وهو المدفن الذى شهد دفن حفيد مبارك نجل علاء.

الجامعة العربية: قائد بارز

نعي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية اليوم، واصفا إياه بالقائد العسكري البارز الذي لعب دورا تاريخيا في استعادة مصر كرامتها العسكرية في حرب أكتوبر 1973.

وقال أبو الغيط في بيان له: “ننعي ببالغ الحزن والأسى الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك قائدا عسكرياً بارزاً لعب دوراً تاريخياً في سبيل استعادة مصر كرامتها العسكرية والوطنية في حرب أكتوبر 73 ثم رئيساً للجمهورية”.

وأشار إلى أن مبارك عمل بإخلاص وتفان ووطنية من أجل تحقيق السلام والتنمية في مصر وعموم منطقة الشرق الأوسط، وكان مخلصاً للعروبة وللقضية الفلسطينية وداعماً صلباً للجامعة العربية ودورها وصاحب مواقف عروبية يذكرها التاريخ.

عباس يشيد بمن دعم الفلسطينيين

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواقف مبارك في "دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه في الحرية والاستقلال"

صاحب المواقف "الوطنية والتاريخية"

واعتبرت الإمارات أن مبارك "صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة"، وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر: "فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة".

وقال قرقاش إن مبارك "تميز بالحكمة والشجاعة. ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ".

رحم الله الرئيس الأسبق حسني مبارك ، قائد عربي عمل بإخلاص من أجل وحدة العرب واستقرارهم، ووقف بقوة ضد التطرف والإرهاب..صاحب موقف تاريخي في حرب تحرير الكويت..جمعته بالشيخ زايد روابط كرسّت خصوصية العلاقات بين البلدين، خالص التعازي لأسرته الكريمة. pic.twitter.com/ZBngmzOAc3 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 25, 2020

تعزية سعودية

وبعث الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال الملك سلمان في البرقية: "علمنا بنبأ وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية مصر العربية بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جهته، بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس السيسي في وفاة مبارك.

وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، رحمه الله، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

عاش #حسني_مبارك عزيزاً في #مصر لم يهرب قال هي أرضي أعيش وأموت عليها فأعزه الله وأذل قادة من ثاروا عليه بقي حسني وهربوا إلى #تركيا و #ايران وغيرهما ، أمد الله في عمره حتى شهد بعينه عزه حتى آخر قضية براءة أبنيه الأستاذ علاء وجمال فشهد كل النصر ثم أختاره الله 💔#وفاة_حسني_مبارك pic.twitter.com/j3hVId2iNg — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) February 25, 2020

اشادة دبلوماسية روسية

وقال الدبلوماسي الروسي السابق، سيرغي أورجونيكيدزه، إن الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، كان شخصا لطيف المعشر ومحاورا بارعا.

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي"، تحدث أورجونيكيدزه، الذي يرأس حاليا المجلس الروسي الاجتماعي للتعاون الدولي والدبلوماسية العلنية، عن انطباعاته من لقاءاته مع مبارك، قائلا: "التقيته في المطار عندما زار روسيا مطلع الألفية الجديدة، وشاركت في المحادثات الروسية المصرية، إذ كنت آنذاك نائبا لوزير الخارجية الروسي. كان شخصا شيقا وبالغ الاتزان، بعيدا عن أي ميل أحادي لصالح الغرب أو روسيا".

وتابع أورجونيكيدزه: "لقد درس في الاتحاد السوفيتي وكان يفهم اللغة الروسية. ترك لدي انطباعا جيدا. كان من المريح خوض المحادثات معه، إذ أنه لم يقل (لا) إلا وهو يحرص على شرح لماذا، ويدخل في حوار لشرح موقفه. كان يعرف كيف يستمع إلى محادثه. وبالطبع كان معتدا بنفسه كثيرا، كأي زعيم شرقي".

وبحسب الخبير فقد كان مبارك يحاول إصلاح ما أفسده سلفه، الرئيس أنور السادات، في العلاقات بين القاهرة وموسكو. وأشار إلى أن السياسة الخارجية لمصر أصبحت بعد وصوله إلى رئاسة بلاده، إثر اغتيال السادات، في العام 1981، "أكثر توازنا وأقل ميولا باتجاه الولايات المتحدة، كسياسة السادات".