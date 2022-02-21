صور وفيديو: الجيش الاسرائيلي يعتدي على فتى من ذوي الاحتياجات الخاصة

اعتدت قوات مدججة بالسلاح من جيش الاحتلال على الفتى محمد العجلوني الان بالشيخ جراح وهو من ذوي الاحتياجات الخاصه (متلازمة داون) كما اصيبت سيدتان على الاقل اثناء محاولتهما افتكاك العجلوني من بين ايدي الجنود وتحريره.

تغطية صحفية : "لحظة اعتداء قوات الاحتلال على الفتى المقدسي محمد العجلوني في حي الشيخ جراح"#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#SaveShaikhJarrah pic.twitter.com/kSksO7xAfV — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 21, 2022

وأظهر فيديو تم تداوله بشكل واسع الإثنين عددا من الجنود الإسرائيليين وهم يحاولون اعتقال الفتى محمد العجلوني وهو في حالة ذعر شديد.

وأصيبت سيدتان بينما كانتا تحاولان انتزاع الفتى من بين أيدي قوات الاحتلال، إذ تعرضتا لكدمات في الذراعين.