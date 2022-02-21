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صور وفيديو: الجيش الاسرائيلي يعتدي على فتى من ذوي الاحتياجات الخاصة

منشور 21 شباط / فبراير 2022 - 04:54
جيش الاحتلال يعتدي على الفتى محمد العجلوني
جيش الاحتلال يعتدي على الفتى محمد العجلوني

اعتدت قوات مدججة بالسلاح من جيش الاحتلال على الفتى محمد العجلوني الان بالشيخ جراح وهو من ذوي الاحتياجات الخاصه (متلازمة داون) كما اصيبت سيدتان على الاقل اثناء محاولتهما افتكاك العجلوني من بين ايدي الجنود وتحريره.

 

 

وأظهر فيديو تم تداوله بشكل واسع الإثنين عددا من الجنود الإسرائيليين وهم يحاولون اعتقال الفتى محمد العجلوني وهو في حالة ذعر شديد.

 

 

وأصيبت سيدتان بينما كانتا تحاولان انتزاع الفتى من بين أيدي قوات الاحتلال، إذ تعرضتا  لكدمات في الذراعين.

 

 

كلمات دالة:الفتى محمد العجلونيجيش الاحتلالاسرائيلالشيخ جراحالقدس

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