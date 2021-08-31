طالبان تحتفل بالنصر على اميركا ومستعدة لاقامة علاقات معها

احتفل مقاتلو طالبان بالنصر على الولايات المتحدة بعد معارك استمرت لعشرين عام وانسحب اخر جندي اميركي من مطار كابول يوم امس الاثنين، فيما اعلنت الحركة رغبتها في بناء علاقات جيدة مع واشنطن التي اغلنت بدورها عن تعليق عملياتها في سفارتها بكابول.

احتفال طالبان

وأطلق مقاتلو طالبان النار في الهواء، احتفالاً بانتصارهم على الولايات المتحدة، وعودة الحركة إلى الحكم، بعد حرب دامت عشرين عاماً، ودمّرت أفغانستان.

وبعد مغادرة اخر الجنود الاميركيين، دخل مقاتلو طالبان بسرعة مطار كابول، وأطلقوا الرصاص في الهواء ابتهاجاً، وصرح المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد للصحفيين بعد ساعات من دخول الحركة المطار، “نهنئ أفغانستان، إنه نصر لنا للجميع”, وأضاف أن “الهزيمة الأمريكية درس كبير لغزاة آخرين”.

ونقلت قناة 1TV News الأفغانية عن مجاهد قوله إن الولايات المتحدة منيت بهزيمة ولم تحقق أهدافها في أفغانستان، التي نالت استقلالها مع انسحاب القوات الأمريكية.

وأضاف المتحدث أن "طالبان" معنية بإقامة علاقات طيبة مع واشنطن وقال: "نريد علاقات طيبة مع الولايات المتحدة".

جاء الانسحاب الأمريكي قبل يوم واحد من موعد 31 أغسطس/آب، الذي حدّده الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في التاريخ قتل خلالها أكثر من 2400 جندي أمريكي.

كلمة بايدن

وأعلن بايدن، أنه سيتوجّه إلى الأمة بكلمة الثلاثاء في واشنطن، في ظلّ استمرار تعرّضه لانتقادات لاذعة لإدارته عملية الانسحاب من أفغانستان. وقال السيناتور الجمهوري، ريك سكوت، “لا يمكننا خوض حروب لا تنتهي، لكن نطاق وعواقب فشل بايدن هنا مذهل”.

واعتبر العضو في الكونجرس الأمريكي، ريتشارك هودسون، أن “الرئيس بايدن جلب عاراً كبيراً للشعب الأمريكي”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنّ “أيّ شرعية وأيّ دعم يجب أن يُكتسبا”، معلناً أن الولايات المتّحدة علّقت وجودها الدبلوماسي في أفغانستان، ونقلت عمليات سفارتها من كابول إلى العاصمة القطرية الدوحة.

السفارة الأمريكية تعلق عملياتها

واعلنت السفارة الأمريكية في كابول تعليق عملياتها اعتبارا من اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021، ونشرت على موقعها الالكتروني "سنواصل مساعدة المواطنين الأمريكيين وأسرهم في أفغانستان من الدوحة”.