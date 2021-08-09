طالبان تحذر أمريكا

اكدت حركة طالبان انها لم تتفق مع الولايات المتحدة على وقف اطلاق النار وحذرتها من الاقدام على التدخل في الشؤون الداخلية الافغانية

لا يوجد اتفاق مع اميركا

وقال المتحدث باسم “طالبان” محمد نعيم، إنه “لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار في أفغانستان”. وحمّل “نعيم” الحكومة الأفغانية هي المسؤولة عما يحدث.

وأشار إلى أنها هي التي “بدأت الحرب في عدد من المحافظات، وأن ما تقوم به حركة طالبان ليس سوى جزء من “رد فعل على الهجمات” من قبل الجيش”.

غارات اميركية على طالبان

ونفذت قاذفات أمريكية من طراز “بي-52″، السبت الماضي، غارات على مواقع لحركة “طالبان”. وأعلن الجيش الأفغاني في وقت لاحق أنها أسفرت عن مقتل 200 مسلح من الحركة على الأقل.