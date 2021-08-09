  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. طالبان تحذر أمريكا

طالبان تحذر أمريكا

منشور 09 آب / أغسطس 2021 - 02:23
نفذت قاذفات أمريكية من طراز “بي-52″، السبت الماضي، غارات على مواقع لحركة “طالبان”
نفذت قاذفات أمريكية من طراز “بي-52″، السبت الماضي، غارات على مواقع لحركة “طالبان”

اكدت حركة طالبان انها لم تتفق مع الولايات المتحدة على وقف اطلاق النار وحذرتها من الاقدام على التدخل في الشؤون الداخلية الافغانية

اقرأ ايضاًطالبان تتقدم وتغتال قياديا اعلاميا والامم المتحدة تحذر من ازمةطالبان تتقدم وتغتال قياديا اعلاميا والامم المتحدة تحذر من ازمة

لا يوجد اتفاق مع اميركا

وقال المتحدث باسم “طالبان” محمد نعيم، إنه “لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار في أفغانستان”. وحمّل “نعيم” الحكومة الأفغانية هي المسؤولة عما يحدث.

وأشار إلى أنها هي التي “بدأت الحرب في عدد من المحافظات، وأن ما تقوم به حركة طالبان ليس سوى جزء من “رد فعل على الهجمات” من قبل الجيش”.

غارات اميركية على طالبان

ونفذت قاذفات أمريكية من طراز “بي-52″، السبت الماضي، غارات على مواقع لحركة “طالبان”. وأعلن الجيش الأفغاني في وقت لاحق أنها أسفرت عن مقتل 200 مسلح من الحركة على الأقل.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...