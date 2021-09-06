طالبان تدعو ميركل لزيارة افغانستان وتسيطر على قبر احمد شاه مسعود

عرضت حركة "طالبان" التي سيطرت على كامل اراضي افغانستان المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إلى زيارة البلاد في الوقت الذي عرضت فيديو عن سيطرتها على قبر اسد بنجشير احمد شاة مسعود.

طالبان تدعو ميركيل لزيارة افغانستان

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في حديث لصحيفة "بيلد" الألمانية نشر الاثنين: "تحدثنا مع ممثلين عن ألمانيا، ومبعوثهم الخاص زار مكتبنا السياسي في الدوحة مشددة على سعيها إلى إقامة علاقات دبلوماسية "جيدة" مع ألمانيا.

وتابع مجاهد: "يتعين عليكم أن تزوروا بلادنا، وسيتم استقبال أنغيلا ميركل بحفاوة خاصة. سيسعدنا كثيرا أن نراكم". وقال نريد أن تكون هنا في أفغانستان أجواء آمنة تماما، تلك التي تقبل بها كل الدول ويصدق بها قادة الدول والحكومات".

وشدد المتحدث باسم "طالبان" على أن الحركة تريد "علاقات جيدة مع ألمانيا"، مردفا: "نريد أن تكون لدى الحكومة الألمانية أفضل علاقات دبلوماسية مع حكومتنا الجديدة".

وسبق أن أعربت ميركل عن دعمها لإجراء مفاوضات مع "طالبان"، مشددة على ضرورة الحوار مع الحركة لضمان إجلاء الأفغان الراغبين في مغادرة بلادهم.

السيطرة على قبر اسد بنجشير

في الاثناء عرضت الحركة فيديو لسيطرتها على قبر "أسد بنجشير" أحمد شاه مسعود، والد زعيم المقاومة الحالي. بالقرب من عاصمة ولاية بنجشير بشمالي كابل، مدينة بازارك. ونشر مسلحو طالبان مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يُزعم أنها من داخل ضريح أحمد شاه مسعود.

وقتل أحمد شاه مسعود (الملقب أسد بنجشير) وهو زعيم التحالف الشمالي - تحالف أمراء الحرب في شمال أفغانستان ضد طالبان عام 1996 في هجوم انتحاري مزدوج نفذه اثنين من عناصر القاعدة تنكرا بهوية صحفيين وفخخا كاميرا التصوير

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة طالبان الاستيلاء على ولاية بنجشير، كما وردت أنباء عن فرار قادة المقاومة أمر الله صالح وأحمد مسعود (نجل أحمد شاه مسعود). لكن فيما بعد، أكدت حركة المقاومة أن أحمد مسعود الابن بخير وموجود في الولاية، وأن المقاومة مستمرة في القتال ضد مسلحي طالبان.