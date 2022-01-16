طالبان تقمع تظاهرة نسائية رافضة للحجاب في كابول

أطلق عناصر طالبان الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل خلال تفريقهم متظاهرات خرجن الاحد، في كابول للاحتجاج على فرض ارتداء الحجاب على النساء.

وتجمعت نحو عشرين متظاهرة أمام جامعة كابول وهن يهتفن مطالبات بالمساواة والعدالة وحملنَ لافتات كُتب عليها ”حقوق المرأة، حقوق الإنسان“، و“ما نريده هو الحقوق والحرية“.

كما عمدت المتظاهرات إلى رش برقع أبيض باللون الأحمر، تعبيرا عن رفضهنّ لدعوة حركة طالبان للنساء لارتداء الحجاب.

ولم يلبث عناصر طالبان ان حضروا الى المكان وقاموا بتفريق التظاهرة التي دعت اليها مجموعة من الناشطات.

إحدى المتظاهرات قالت إثر انتهاء الاحتجاج ”كنا أمام جامعة كابول حين وصلت ثلاث سيارات لحركة طالبان، وقام المقاتلون في إحدى السيارات برش رذاذ الفلفل نحونا“.

ومنذ عودتها إلى الحكم في آب/ أغسطس، منعت طالبان التظاهرات المناهضة لها وفرضت الحصول على إذن مسبق لتنظيم تجمّعات، وغالبا ما يفرق مقاتلوها المتظاهرين، وخصوصا النساء اللواتي ينظمنّ بين الحين والآخر احتجاجات ضد الحركة وإنْ بأعداد محدودة.

Женщины вышли на улицы Кабула в знак протеста против требований о ношении хиджаба. Талибы применили слезоточивый газhttps://t.co/M2uAM7dWcf pic.twitter.com/BsCBu6U3ZG — РИА Новости (@rianru) January 16, 2022

وفرضت الحركة خلال الأشهر الماضية، إجراءات أعادت إلى الأذهان القيود المشددة التي كانت تفرضها خلال الفترة الأولى من حكم طالبان في التسعينيات.

ومنذ وصولها إلى السلطة، منعت الحركة الموظفات في مؤسسات الدولة من العودة إلى أعمالهنّ، كما طلبت من المحطات التلفزيونية عدم بث مسلسلات تظهر ممثلات نساء، وفرضت على الإعلاميات ارتداء الحجاب على الشاشة.

ومنعت الحركة النساء من الخروج في رحلات طويلة دون محرم، كما لا تزال المدارس الثانوية مغلقة أمام الفتيات في محافظات عدة.

وتصر الحركة على أنها ستحترم الحريات وحقوق المرأة لكن في إطار الشريعة الإسلامية، بحسب قولها.