طالبان تلتقي بـ كرزاي وتعلن انفتاحها على القادة السابقين

التقى احد كبار قادة حركة طالبان بـ الرئيس الافغاني الاسبق حامد كرزاي بعد قليل من الاعلان عن اتصالات مع المجتمع الدولي لتشكيل نظام حكم يمثل جميع الاطياف الافغانية كما اعلنت الحركة انها ستتحاور مع قادة افغانستان السابقين

لقاء طالبان بكرزاي

واعلن مصدر في حركة طالبان ان أنس حقاني، وهو أحد زعماء شبكة حقاني، التقى مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي لإجراء محادثات حيث رافقه عبد الله عبد الله مبعوث السلام في حكومة كرزاي

وشبكة حقاني فصيل مهم في طالبان. وواجهت الشبكة، التي تتمركز على الحدود مع باكستان، اتهامات في السنوات الماضية بتنفيذ بعض أعنف الهجمات في أفغانستان.

لقاءات مع القادة السابقين

وكشفت حركة طالبان على لسان مسؤول رفض الكشف عن هويته ان الحركة ستشارك في مباحثات وحوارات مع مسؤولي وقادة الحكومة الأفغانية السابقين في سياق السياسة الجديدة التي ستنتهجها الحركة والطامحة لتشكيل نظام حاكم يمثل الجميع ويرضي المجتمع الدولي وقال ان الحوارات ستشمل المسؤولين السابقين واعضاء مؤسسات المجتمع المدني والوجهاء مؤكدا ان الحركة لن تسمح لعناصرها بتجاوز القانون وسيخضع اي عنصر للتحقيق في حال قيامه بذلك

طالبان فتحت المدارس

من جهته كشف السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف ان : "الحياة عادت إلى مجراها الطبيعي وبدأت المدارس بالعمل، حتى مدارس للبنات. حاول الغرب تخويفنا من أن أنصار "طالبان" سيأكلون النساء. لم يأكلوهن، وإنما فتحوا مدارس للفتيات".

وأشار جيرنوف إلى أنه يخطط للقيام بجولة في جميع أنحاء المدينة برفقة عناصر من "طالبان" ليرى كل شيء بأم عينه، مضيفا أن "طالبان" اقترحت اختيار أي مسار تريده السفارة لتلك الجولة.